„Natur im Garten“ startet am 22. September in ORF 2 in den Herbst

Neue Folgen von Karl Plobergers ORF-Gartenmagazin

Wien (OTS) - Tipps für den grünen Daumen! In zehn neuen „Natur im Garten“-Folgen heißt es mit Biogärtner Karl Ploberger ab Sonntag, dem 22. September 2019, jeweils um 16.00 Uhr (am 29. September um 15.30 Uhr) in ORF 2 wieder „Wissen, was wirkt, und zeigen wie’s geht“. Zum Saisonauftakt steht mit Schloss Hof ein ganz besonderes Gartenjuwel im Mittelpunkt der Sendung. Außerdem ist auch der Alptraum eines jeden Gärtners Thema: Nagetiere. Wie man zwischen Wühlmäusen und den nützlichen Maulwürfen unterscheiden kann und welche Maßnahmen effektiv helfen, weiß Biogärtner Karl Ploberger in der Gartenpraxis. Weitere praktische Tipps für dekorative Ideen und genussvolle Momente in der kalten Jahreszeit gibt der Gartenkalender. Kulinarisch ist im September Einkochzeit! Um den Geschmack sonnenverwöhnter Paradeiser bis tief in den Winter genießen zu können, empfiehlt „Natur im Garten“-Koch Benjamin Schwaighofer Sugos. Neben einer klassischen Variante, die nach persönlichem Geschmack abgewandelt werden kann, verrät er auch sein Lieblingsrezept: Süßliches Pastinaken-Paradeiser-Sugo.

„Natur im Garten“ in Schloss Hof

Die Philosophie barocker Gartenkunst, ein reiches Spiel an Farben und das belebende Schauspiel von sprudelnden Brunnen – für seinen Besuch im Schloss Hof in Marchfeld hat sich Biogärtner Karl Ploberger zwei besondere Begleiter ausgewählt: Bernhard Rödl, den verantwortlichen Leiter der Garten-Revitalisierung, und Gartenexpertin Katrin Harter. Nach 15 Jahren der Arbeit ist es vollbracht: Die 15 Hektar große Anlage erstrahlt wieder im Glanz ihrer Vergangenheit. Im Einklang mit den historischen Bepflanzungsplänen wurde versucht, das Lebensgefühl der Barockzeit für die Besucher möglichst authentisch wiederherzustellen. Damals wie heute lädt der Park zum „Lustwandeln“ und Entschleunigen ein.

Einen Abstecher nach Schloss Hof macht auch ORF III am 26. September um 20.15 Uhr: Naturfilmer Erich Pröll erkundet in einer neuen Produktion der Dokuleiste „Wilde Reise: Die Zauberhafte Tierwelt von Schloss Hof“.

In den nächsten Ausgaben von „Natur im Garten“ besucht Biogärtner Karl Ploberger einen üppig bepflanzten Dachgarten in Wien (29. September, 15.30 Uhr in ORF 2) und den prächtigen Schlossgarten in Waidhofen an der Ybbs (6. Oktober). Auf dem Programm stehen die Themen Stecklingsvermehrung, Mulchen und Steinfiguren im Vintage-Look.

