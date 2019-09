Regionen in ganz Österreich bereiten sich auf den Klimawandel vor

Klima- und Energiefonds fördert die „Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“ dieses Jahr mit insgesamt 5 Millionen Euro

Wien (OTS) - Die Folgen des Klimawandels sind vielerorts bereits spürbar – insbesondere im Alpenland Österreich mit seiner kleinräumigen Struktur. Aus diesem Grund hat der Klima- und Energiefonds in Kooperation mit dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) das Programm „KLAR! Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“ ins Leben gerufen – 44 Gemeinden und Regionen sind bereits Teil davon. Heute startet eine neue Ausschreibung für die Umsetzungsphase.

Beschattungssysteme für Gebäude, Weinbau in neuen Lagen oder sanfter Tourismus, der die Umwelt schont – 44 Regionen, davon 24 im Jahr 2019, haben sich bisher mit ihren Konzepten besonders hervorgetan und wurden offiziell zu „Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“ des Klima- und Energiefonds. Bei der aktuellen Ausschreibung für die Umsetzungsphase sind all jene Regionen einreichberechtigt, die vom Klima- und Energiefonds bereits den Auftrag zur Konzepterstellung erhalten haben.

Bundesministerin Maria Patek: „Mit der #mission2030 – der österreichischen Klima- und Energiestrategie wirken wir den Ursachen des Klimawandels aktiv entgegen. Aber nicht nur Maßnahmen gegen den Klimawandel, sondern auch die Anpassungen in den Gemeinden und Regionen sind wesentlich. Mit dem Programm „KLAR! Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“ bieten wir allen Regionen, die aktiv werden wollen, hilfreiche Informationen und unterstützen sie dabei, sich auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten.“

Klima- und Energiefonds Geschäftsführer Ingmar Höbarth: „Extreme Hitze, Überschwemmungen, schneearme Winter – so spüren wir den Klimawandel in Österreich. Es besteht kein Zweifel, dass wir reagieren müssen. Unsere Klimawandel-Anpassungsmodellregionen zeigen mit ihren Konzepten, dass wir den Auswirkungen des Klimawandels nicht hilflos ausgeliefert sind. Wir helfen den Regionen, die Bedrohungen zu erkennen und erfolgsversprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und zwar konkrete Maßnahmen vor Ort.“

Detailinformationen

Das Förderprogramm „KLAR! Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“ ist in 3 Phasen gegliedert: Konzepterstellung inkl. Bewusstseinsbildung Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen Weiterführung, Adaptierung und Disseminierung.





Die vorliegende Ausschreibung betrifft Phase 2: Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen – sie wendet sich an Regionen, die Phase 1 bereits durchlaufen haben und vom Klima- und Energiefonds den Auftrag zur Konzepterstellung erhalten haben.

Die Ausschreibung „KLAR! Klimawandel-Anpassungsmodellregionen – Umsetzung“ läuft vom 19.09.2019 bis zum 31.01.2020, 12:00 Uhr. Nach der Registrierung auf der Website des Klima- und Energiefonds müssen die vollständigen Antragsunterlagen bis 31.01.2020, 12:00 Uhr, online eingereicht werden.

Die besten Regionen werden im Zuge einer 2-jährigen öffentlich-öffentlichen Partnerschaft vom Klima- und Energiefonds bei der Umsetzung unterstützt.

Das Förderprogramm „KLAR! – Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“

KLAR!, das europaweit erste derartige Programm, unterstützt österreichische Regionen dabei, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen und den Wohlstand im ländlichen Raum abzusichern bzw. auszubauen. Mit Hilfe des Programms, das vom Klima- und Energiefonds in Kooperation mit dem BMNT gestartet wurde, entwickeln 44 Modellregionen in ganz Österreich ihr maßgeschneidertes Anpassungskonzept und regional zugeschnittene Maßnahmen und setzen diese in weiterer Folge um. Seit dem Frühjahr 2018 implementieren die ersten Regionen die geplanten Maßnahmen. Mit diesem Förderprogramm ist Österreich europaweit Vorreiter in der regionalen Klimawandelanpassung und verbindet einen Bottom-Up-Ansatz mit den Zielen der nationalen Klimawandelanpassungsstrategie.

Details zum Förderprogramm unter: www.klar-anpassungsregionen.at

