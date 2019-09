Die Zukunft ist hier: In nur drei Minuten zur Individualreise dank Fineway (FOTO)

München (ots) - Um eine Überweisung zu tätigen, gehen wir nicht mehr zur Bank und erst recht schicken wir kein Fax mehr, um einen Termin zu bestätigen. Warum müssen wir also für eine echte Individual- oder Rundreise noch ins Reisebüro oder mühsam selbst online jede Komponente recherchieren und einzeln buchen? Diese Frage haben sich auch die Gründer des Münchner Travel-Tech-Start-ups Fineway gestellt und daraufhin den weltweit ersten, voll automatisierten Reiseplanungs- und Buchungsservice entwickelt. Seit dem erfolgreichen Launch haben bereits mehrere zehntausend Nutzer mithilfe von künstlicher Intelligenz individuelle Reiseangebote bei Fineway erstellt.

Echte Individualität zur Bestpreis-Garantie

Der Service schafft es, innerhalb von drei Minuten aus Millionen von möglichen Reisekomponenten ein maßgeschneidertes, direkt buchbares Reiseangebot zu erstellen - komplett mit Reiseroute, Hotels, Flug, Transfers und sogar Aktivitäten. Das Angebot basiert auf den aktuell besten Preisen und Verfügbarkeiten am Markt, sodass man garantiert nicht mehr zahlt als selbst gebucht. Dabei gleicht kein Reiseangebot dem anderen

"Die User können sich sicher sein, eine wirklich individuelle Reise zu buchen und nicht auf vorgeschnürte Reisepakete zurückgreifen zu müssen. Fineway schafft damit das, was bisher keinem Anbieter gelungen ist und bringt individuelle Fern- und Rundreisen ins digitale Zeitalter", so Markus Feigelbinder, Mitgründer und Managing Director von Fineway.

Künstliche Intelligenz erlöst Reisende von wochenlangem Suchen und Vergleichen

Fineway ist weltweit das erste Unternehmen, das künstliche Intelligenz für die Planung individueller Reisen einsetzt. Dabei geht es nicht darum, einen fortschrittlicheren Konfigurator zu entwickeln, der aufwendig nach den Einzelteilen der Reise sucht. Stattdessen führt der Service die Kunden durch eine kurzweilige digitale Konversation. Dank selbstlernender Algorithmen erhalten die Nutzer des kostenlosen Dienstes schon nach wenigen, relevanten Fragen ein direkt buchbares Angebot für einzigartige Fernrundreisen. Die Dauer der Reiseplanung verkürzt sich dadurch signifikant. Von mehreren Wochen Recherche- und Auswahlprozess, wie es heute bei Individualreisen üblich ist, auf wenige Minuten.

Die zeitgemäße Alternative zum traditionellen Reisebüro

Auf persönliche Beratung müssen die Kunden dennoch nicht verzichten. Auf Wunsch verfeinert ein Travel Designer mit lokalem Insider-Wissen per Chat, E-Mail oder Telefon das eigene Reiseangebot weiter - und das völlig kostenlos. Fineway verfolgt die Mission, jedem User sein ganz persönliches, magisches Reiseerlebnis zu ermöglichen - egal ob Roadtrip durch Neuseeland, Safari in Südafrika oder Beach-Trip im Oman. Deswegen erweitert das Unternehmen auch nach dem Launch sukzessive sein Angebot an buchbaren Destinationen, Unterkünften und Erlebnissen.

Über FINEWAY

Mit Fineway (www.fineway.de) haben Menschen die Möglichkeit, unvergessliche Reisen zu erleben, die sonst nur mit wochenlanger Recherche zu unattraktiven Preisen möglich gewesen wären. Der kostenlose Service analysiert durch selbstlernende Algorithmen die 'Travel DNA' des Nutzers und erstellt aus Millionen von Reisekomponenten in Echtzeit einzigartige, direkt buchbare Reiseangebote. Die Dauer der Reiseplanung verkürzt sich dadurch signifikant. Von mehreren Wochen Recherche- und Auswahlprozess, wie es heute bei Individualreisen üblich ist, auf wenige Minuten.

Fineway wurde als Travel Tech Startup mit Sitz in München 2015 von Markus Bohl und Markus Feigelbinder ins Leben gerufen. Heute ist es die technologisch führende Plattform für individuelle Fern- und Rundreisen. Der vielfach ausgezeichnete Service wurde bereits in der Beta-Phase von mehreren zehntausenden Usern genutzt. Inzwischen hat das Unternehmen über 70 Mitarbeiter, darunter promovierte Experten für künstliche Intelligenz und Data Engineering. Das Start-up ist mit insgesamt über 20 Millionen Euro finanziert. Aktuelle Investoren sind neben renommierten Family Offices unter anderem Axel Springer, Bayern Kapital und MairDumont Ventures.

