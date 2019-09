Donaustadt: „Unique Horns“ spielen Jazz, Latin und Pop

Wien (OTS/RK) - Der Kultur-Verein „Kulturfleckerl Eßling“ hat die Bläser-Formation „Unique Horns“ für ein Gastspiel am Freitag, 20. September, in der Veranstaltungsstätte „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) engagiert. Start des Konzertes ist um 19.00 Uhr. Als „Special Guest“ verstärkt an dem Abend die Sängerin Katharina Spörk die Gruppe. Auf dem liebevoll zusammengestellten Programm stehen „Bekannte Stücke aus Jazz, Latin, Pop und Balkan“, beschwingt interpretiert in anspruchsvollen Arrangements und mit einem packenden Sound.

Vergabe von Zählkarten: Tel. 0677/630 19 868

Martin Huf (Trompete), Stefan Tomaszovits (Trompete), Norbert Spörk (Posaune) und Gerhard Walter (Tenorsaxophon) wollen dem Publikum mit Melodien aus den erfolgreichen CDs „aus’gspüd is“ und „Pop Horns“ Freude bereiten. Die Herren haben ein gut ins Ohr gehendes vielfältiges Repertoire von „Stairway To Heaven“ bis zu „Kleiner grüner Kaktus“. Der Eintritt zum mitreißenden Konzert der Combo „Unique Horns“ ist gratis. Bestellungen von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868. Zählkarten-Anforderungen per E-Mail: reservierung@kulturfleckerl.at. Über die nächsten Aktivitäten der Vereinigung „Kulturfleckerl Eßling“ berichtet die Obfrau, Angela Hannappi, unter der Rufnummer 0699/180 646 40 oder via E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Bläser-Ensemble „Unique Horns“: https://uniquehorns.jimdo.com/

Verein „Kulturfleckerl Eßling“: www.kulturfleckerl.at

Kulturelle Initiativen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

