Happy Birthday, Michael Douglas! Ein Abend mit dem Hollywood-Star zum 75. Geburtstag in ORF 1

„Das grenzt an Liebe“, „Last Vegas“ und „Eine verhängnisvolle Affäre“ am 21. September

Wien (OTS) - Michael Douglas feiert am 25. September seinen 75. Geburtstag! Aus diesem Anlass gibt es den Hollywood-Star am Samstag, dem 21. September 2019, in ORF 1 im Triple: Den Auftakt macht um 20.15 Uhr die schwungvolle Beziehungskomödie „Das grenzt an Liebe“ von „Harry und Sally“-Regisseur Rob Reiner, in der sich Michael Douglas und Diane Keaton als Liebespaar in spe einen bissigen und pointenreichen Schlagabtausch liefern. Danach um 21.50 Uhr wollen es vier Oscar-Preisträger in den Sechzigern – Morgan Freeman, Robert De Niro, Michael Douglas und Kevin Kline – noch einmal wissen und feiern in „Last Vegas“ Junggesellenabschied. Und um 23.30 Uhr beginnt Michael Douglas dann im gleichnamigen Kultklassiker mit Glenn Close „Eine verhängnisvolle Affäre“.

Mehr zu den Inhalten:

„Das grenzt an Liebe” um 20.15 Uhr

Verbittert und mürrisch – so würden alle, die ihn kennen, den New Yorker Immobilienmakler Oren Little (Michael Douglas) beschreiben. Seit dem Tod seiner Frau vor zehn Jahren zieht der Eigenbrötler sich immer mehr zurück. Seit Jahren hat er keinen Kontakt mehr mit seinen Kindern, und seine aufgeweckte Nachbarin Leah (Diane Keaton) und er liegen sich regelmäßig in den Haaren. Als jedoch eines Tages sein Sohn Luke mit dessen kleiner Tochter Sarah vor der Haustüre steht und Oren bittet, auf sie aufzupassen, weil er eine Gefängnisstrafe antreten muss, wird plötzlich sein geordnetes Leben gehörig auf den Kopf gestellt. Zum Glück ist da noch Leah, die ihm hilfsbereit unter die Arme greift.

„Last Vegas“ um 21.50 Uhr

Die New Yorker Billy (Michael Douglas), Paddy (Robert de Niro), Sam (Kevin Kline) und Archie (Morgan Freeman) waren schon in den 1950er Jahren beste Freunde. Jetzt kommen sie als Endsechziger in Las Vegas wieder zusammen. Der bisher überzeugte Single Billy will dort seine viel jüngere Freundin heiraten. Der Junggesellenabschied muss ordentlich gefeiert werden. In ausgelassener Stimmung haben die vier dabei auch einige Konflikte auszutragen. Ihrer Lebenslust scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. Und auch die große Liebe zeigt sich an überraschenden Orten.

„Eine verhängnisvolle Affäre“ um 23.30 Uhr

Der erfolgreiche Geschäftsmann Dan (Michael Douglas) nützt die Abwesenheit von Frau (Anne Archer) und Kind (Ellen Hamilton) zu einem Seitensprung mit der attraktiven Alex (Glenn Close). Diese will aber mehr als eine flüchtige Affäre. Dan schafft klare Verhältnisse. Seine Familie ist ihm wichtiger. Doch Alex möchte Dan mit allen Mitteln halten. Der harmlose Seitensprung wird zur tödlichen Bedrohung für die ganze Familie.

