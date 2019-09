„Tropenfüllung“ bei „Was gibt es Neues?“ am 20. September in ORF 1

Mit Niavarani, Beimpold, Lainer, Seidl und Gernot

Wien (OTS) - Mit „Feuer und Flamme“ sind Oliver Baier und sein Rateteam in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ dabei! Anlässlich des Starts der neuen TV-Challenge „Feuer und Flamme – Der Wettkampf der Lebensretter“ ab 27. September 2019, immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 1, bekommen Michael Niavarani, Ulrike Beimpold, Günther Lainer, Gery Seidl und Viktor Gernot am Freitag, dem 20. September 2019, um 22.05 Uhr in ORF 1 auch einige Fragen zum Thema serviert; auch wenn sie nicht immer danach klingen. Oder wer hätte bei einer „Tropenfüllung“ an die Feuerwehr gedacht? Kabarettkollege Hosea Ratschiller möchte anlässlich der Premiere seines neuen Programms wissen, warum man in Portugal bei ebensolchen statt „Toi toi toi“ „Viel Scheiße“ wünscht.

Wer live im Studio bei der „Was gibt es Neues?“-Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

