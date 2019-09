Vollath: S&D-Fraktion nominiert brasilianische Aktivisten für Sacharow-Preis

Umwelt- und Menschenrechte in Brasilien unter Druck

Wien (OTS/SK) - „Umwelt- und Menschenrechte stehen in Brasilien seit Jahren unter Druck. Seit das Land mit Jair Bolsonaro von einem extrem rechts stehenden Präsidenten regiert wird, ist die Situation für AktivistInnen immer bedrohlicher geworden und die Umweltzerstörung hat ein bisher nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Die sozialdemokratische Fraktion im Europaparlament schlägt deshalb vor, in diesem Jahr drei brasilianische Menschrechts- und UmweltaktivistInnen und ihren unermüdlichen und furchtlosen Einsatz mit dem renommierten Sacharow-Preis auszuzeichnen“, erklärt SPÖ-EU-Abgeordnete Bettina Vollath heute in Straßburg. ****

Raoni Metuktire ist ein Häuptling des Kayapo-Volkes. Seit Jahrzehnten kämpft er für den Erhalt des Amazonas-Regenwaldes und der indigenen Kultur und Lebensweise seines Stammes.

Claudelice Silva dos Santos ist eine brasilianische Umwelt- und Menschrechtsaktivistin. Ihr Bruder und ihre Schwägerin wurden aufgrund ihres Einsatzes gegen die Abholzung ermordet.

Marielle Franco war eine brasilianische Politikerin. Die LGBTIQ-Aktivistin und Feministin hat sich in ihrer politischen Laufbahn besonders gegen Polizeigewalt und extralegale Hinrichtungen stark gemacht. Sie wurde am 14. März 2018 in Rio de Janeiro ermordet.

Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit wird jährlich vom Europaparlament verliehen und ist der wichtigste Menschenrechtspreis der EU. Er ist mit 50.000 Euro dotiert. Ehemalige PreisträgerInnen wie die Jesidin Nadia Murad und der kongolesische Arzt Denis Mukwege sind in Folge auch mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. (Schluss) ls/mp

