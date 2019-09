Erinnerung: Studienpräsentation "Mitarbeiter Magnetismus" von Marketagent und Leitbetriebe Austria am 1.10. | Wien

Ab 9:00 Uhr | Das Bootshaus

Baden (OTS/Marketagent.com) - Der War for Talents ist voll entfacht und für Unternehmen wird es immer schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Umso wichtiger ist es darauf zu hören, welche Erwartungen Arbeitnehmer in eine moderne Berufswelt setzen. Was sind deren Motive, Wünsche und Sehnsüchte?

Gemeinsam mit Leitbetriebe Austria haben wir im Rahmen einer groß angelegten Studie mehr als 2.000 berufstätige Personen zu ihren Werten im Arbeitsleben befragt und möchten Ihnen spannende Insights präsentieren, wie Sie Mitarbeiter begeistern und langfristig an Ihr Unternehmen binden.

Wir laden Sie ein:

Präsentation der Studie „Mitarbeiter Magnetismus“

Um Anmeldung unter events @ marketagent.com wird gebeten.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Datum: 01.10.2019, 09:00 Uhr

Ort: Das Bootshaus

An der Unteren Alten Donau 61, 1220 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Marketagent.com

Lisa Patek, Marketingleiterin

Tel.: 02252 909 009

l.patek @ marketagent.com

