AVISO: Morgen, Freitag, Grüne Fotoaktion: 10 Hürden auf dem Weg zu 50/50 zwischen Frauen und Männern

Wien (OTS) - Frauen sind in Österreich gleichberechtigt, aber warum werden sie nicht gleichbehandelt? Die Grünen zeigen in einer Aktion auf, welche 10 Hürden Frauen in Österreich auf dem Weg zu echter Gleichstellung behindern und was die Politik dagegen tun kann. Kandidatinnen der Grünen für den Nationalrat, darunter Ewa Ernst-Dziedzic, Frauensprecherin der Grünen, Sibylle Hamann, Alma Zadic und Eva Blimlinger, stehen beim Parcours-Lauf für Gespräche zur Verfügung.

Freitag, 20.9.2019 um 9:30

Mariahilfer Straße, Bundesländer-Platz

Die Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.

Grüne Fotoaktion: 10 Hürden auf dem Weg zu 50/50 zwischen Frauen und Männern

Datum: 20.09.2019, 09:30 Uhr

Ort: Bundesländerplatz/Mariahilfer Straße

Bundesländerplatz, 1060 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

Agnes Sieberth

0664 8832 7348

presse @ gruene.at