Spartan Race EM findet 2020 in Oberndorf in Tirol statt

Oberndorf in Tirol erhielt nunmehr die Zusage für die Austragung der Spartan EM nächstes Jahr - Die Freude ist groß

St. Johann in Tirol (OTS) - Im August bewarb sich das Spartan Race Oberndorf für die Austragung der Spartan-Europameisterschaft im Jahr 2020. Sowohl die Gemeinde Oberndorf mit Bürgermeister Hans Schweigkofler, sowie auch der Tourismusverband mit GF Gernot Riedel und Spartan-Organisator Helge Lorenz freuen sich nunmehr über die Zusage für die Austragung der Europameisterschaft im September 2020. Mit der EM in Oberndorf findet nächstes Jahr erstmals eine Europameisterschaft im deutschsprachigen Raum statt. Es werden wieder ca. 10.000 TeilnehmerInnen erwartet. Um an der EM teilnehmen zu können, müssen sich „Elite“ und „Age Group“ Athleten bei einem anderen Spartan Race qualifizieren. Nur die besten 10 Athleten bei jedem Rennen qualifizieren sich für die Europameisterschaft in Oberndorf.

Gernot Riedel, Geschäftsführer des Tourismusverbandes äußert sich freudig zur Austragung der Europameisterschaft: „Dieser Zuschlag für die Spartan-EM ist eine Auszeichnung für alle Oberndorfer und unsere Region! Vor fünf Jahren ernteten wir teilweise noch Kopfschütteln oder Unverständnis, nunmehr findet die erste EM im deutschsprachigen Raum im Mekka der Spartaner, im „Spartandorf“ in Tirol statt. Das freut und ehrt uns, und bestätigt die Entscheidung von TVB und Gemeinde, dieses Event von Anfang an massiv zu unterstützen! Wir freuen uns, für alle Mitwirkenden, gewaltig auf dieses Großereignis und die erste EM im gesamten deutschsprachigen Raum!“

Auch beim Oberndorfer Bürgermeister, Hans Schweigkofler, ist die Freude über den Zuschlag groß: „Vor 5 Jahren kannte niemand bei uns die Sportart „Obstacle Course Racing“ oder das Spartan Race. Nach inzwischen fünf erfolgreichen Jahren mit mehr als 35.000 Teilnehmern sind wir richtig stolz darauf, im Jahr 2020 die EM bei uns in Oberndorf begrüßen zu können. Ein sportliches, aktives und sympathisches TeilnehmerInnenfeld und begeisterte Zuschauer lernen rund um diesen Event jährlich unsere Region kennen – mehr kann ein Sportevent nicht bieten!“

Über das Spartan Race Oberndorf

Bereits seit fünf Jahren findet jeden September in Oberndorf in Tirol zwischen Wildem Kaiser und Kitzbüheler Horn das „Spartan Race“ statt. Das Spartan Race ist ein Hindernislauf der Sonderklasse und die größte Eventreihe seiner Art, mit Veranstaltungen auf der ganzen Welt. 10.000 Athleten traten in den letzten Jahren bereits bei den Rennen in den unterschiedlichen Kategorien „Sprint“, „Super“ und „Beast“ in Oberndorf in Tirol an.

Rückfragen & Kontakt:

Tourismusverband Kitzbüheler Alpen - St. Johann in Tirol

Poststraße 2

6380 St. Johann in Tirol

www.kitzalps.cc

info @ kitzalps.cc