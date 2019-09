Flohmarkt am 20.9. und 22.9. im Bezirksmuseum 18

Wien (OTS/RK) - Wohlmeinende Mitmenschen haben dem ehrenamtlich werkenden Bezirkshistoriker-Team des Bezirksmuseums Währing (18., Währinger Straße 124) verschiedenste gebrauchte Dinge überlassen. Gemeinsam mit nicht mehr benötigten Stücken aus dem vielfältigen Museumsdepot werden all diese „Schätze aus zweiter Hand“ bei einem „Flohmarkt“ feilgeboten. Am Freitag, 20. September, von 13.00 bis 18.00 Uhr, sowie am Sonntag, 22. September, von 10.00 bis 14.00 Uhr, sind in den Museumräumen im 18. Bezirk in der Währinger Straße 124 zum Beispiel Bücher, Bilder, Rahmen, Ansichtskarten, Abzeichen und andere Sachen zu erstehen. Der Eintritt zum „Flohmarkt“ ist frei und die Preise sind wirklich günstig. Mehr Informationen: Telefon 4000/18 127 (Museumsleiterin: Doris Weis).

Mit dem Erlös aus dem „Flohmarkt“ finanzieren die freiwilligen Kustodinnen und Kustoden die nächsten Aktivitäten des Museums. Von Dekorationsobjekten und Tonträgern bis zu mechanischen und elektrischen Schreibmaschinen erstreckt sich die bunte Palette an feinen „Second-Hand“-Waren. Nicht nur wegen dem Markt lohnt sich ein Besuch: Eine Dauer-Ausstellung zur Geschichte des 18. Bezirks ist genauso sehenswert wie die Sonder-Ausstellung über Gastgärten in alten Zeiten in Währing. Beantwortung von Fragen wegen dem Museum (Öffnungsstunden, Exponate, etc.) per E-Mail: bm1180@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse