„Bewusst gesund“: Brainspotting – Traumata auf der Spur

Am 21. September um 17.35 Uhr in ORF 2

Am Samstag, dem 21. September 2019, um 17.35 Uhr in ORF 2

Gangschaltung – auf Knopfdruck gehen statt hinken

Die medizinische Technik wird dank Digitalisierung und besserer Software immer leistungsfähiger. Wie enorm hilfreich das für Patientinnen und Patienten sein kann, zeigt das Beispiel einer jungen Frau, die an Multipler Sklerose leidet. Nach einem Krankheitsschub kann sie ihren rechten Fuß nicht mehr richtig steuern. Dank einer kleinen elektronischen Manschette an ihrem Bein, die sie über das Handy schaltet, kann sie wieder ganz normal gehen, anstatt mit einer schweren Beeinträchtigung leben zu müssen. Gestaltung: Christian Kugler.

Brainspotting – Traumata auf der Spur

Massive Verletzungen oder auch schwere Krankheiten können Traumata auslösen, die Betroffene in eine Art Schockstarre versetzen und eine Auseinandersetzung mit dem Erlebten verhindern. Auch wenn traumatische Erfahrungen verdrängt werden, können sie sich immer wieder bemerkbar machen und Krisen verstärken. Eine erfolgreiche Technik in der Traumatherapie ist Brainspotting, dabei wird die Verbindung zwischen Auge und Gefühlszentrum genutzt, um dem Trauma auf die Spur zu kommen. Dazu ist Psychologin Mag Monika Baumann zu Gast bei „Bewusst gesund“.

Kitesurfen – am Wasser zu sich selbst finden

Menschen in psychischen Ausnahmesituationen wie einem Burn-out fällt es oft schwer, ihre Ressourcen zu mobilisieren, ohne dabei noch mehr auszubrennen. Körperliche Aktivitäten in der Natur können dabei helfen, wieder zu sich zu finden und neue Kraft zu schöpfen. Am Neusiedler See treffen sich aus genau diesem Grund immer wieder Menschen zum Kitesurfen. Im Spiel mit Wasser und Wind erfahren sie, wie sie nachhaltig mit Stresssituationen und Leistungsanforderungen in ihrem beruflichen und privaten Alltag umgehen können. Anders als beim Sport-Kiten geht es beim therapeutischen Kiten nicht darum, möglichst schnell voranzukommen, sondern darum, Gelassenheit zu lernen und sich auf Wind und Regen einzulassen und durchzuhalten – so wie im richtigen Leben. Gestaltung: Denise Kracher.

Nervennahrung – gestärkt für stressige Zeiten

Der Griff zu Schokolade oder zu Süßigkeiten ist in stressigen Zeiten schnell passiert. Doch Zucker lässt den Blutspiegel nur kurzzeitig in die Höhe schnellen, danach kommt wieder ein Müdigkeitstief. Es gibt jedoch einige Nahrungsmittel, die den menschlichen Körper fit machen, um Stress gut zu überstehen. Ernährungswissenschafterin Nicole Seiler hat für „Bewusst gesund“ ein Tages-Menü zusammengestellt und gekocht. Gestaltung: Steffi Zupan.

„Bewusst gesund“-Tipps zum Thema Demenz-Prävention

Derzeit gehen Schätzungen davon aus, dass in Österreich ca. 130.000 Menschen an Demenz leiden – Tendenz steigend. Mögliche Ursachen sind noch nicht restlos geklärt, allerdings gibt es zahlreiche Studien, die belegen, dass der Lebenswandel eine Rolle spielt. Welches Verhalten präventiv wirkt, fasst Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn anlässlich des Welt-Alzheimertags (21. September) zusammen.

