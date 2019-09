Bauernbund erfreut: Mercosur erfolgreich abgewendet

Sebastian Kurz weiß die Leistungen heimischer Bauernfamilien zu schätzen

Wien (OTS) - Österreich wird sich gegen das Inkrafttreten von Mercosur aussprechen. "Wir haben es geschafft, dieses Freihandelsabkommen in der vorliegenden Form abzulehnen und ein verbindliches Veto einzulegen. Wir sind Mercosur immer schon kritisch gegenübergestanden, noch bevor es sich die NGOs zum Kampagnenthema gemacht haben", stellt Bauernbund-Präsident Georg Strasser fest. Das Veto gegen Mercosur bindet die Übergangsregierung und auch künftige Regierungen bei ihrer Teilnahme an EU-Ratstagungen.

"Es freut mich, dass es einen Schulterschluss gegen das Handelsabkommen und für die österreichische Landwirtschaft gibt. Der Hausverstand hat am Ende gesiegt", zeigt sich Strasser vorerst zufrieden. Die heimischen Bäuerinnen und Bauern produzieren wesentlich umweltschonender als die Agrarindustrie in Südamerika. 1 kg Rindfleisch aus Österreich hat einen CO2-Rucksack von 14 kg, 1 kg südamerikanisches Rindfleisch verursacht hingegen 80 kg CO2-Emissionen. "Diesen Unterschied zugunsten österreichischer Rinderbauern müssen wir wertschätzen, anstatt den Markt mit zusätzlichen Fleischimporten zu überfluten", unterstreicht Strasser.

Der Präsident sieht das Nein zu Mercosur auch als Auftrag an die Konsumenten. "Wir als Bauernbund und auch die Parlamentsfraktionen haben einen wichtigen Beitrag geleistet. Nun liegt es aber auch an den Verbrauchern, ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen", sagt Strasser und appelliert: "Heimisch kaufen und Klima schonen". Mit dem Veto gegen Mercosur habe sich die ÖVP ganz klar für den Klimaschutz und die heimischen Bauernfamilien entschieden. "Es zeigt einmal mehr, dass Sebastian Kurz die heimische Qualitätsproduktion wertschätzt. Darum gibt es für uns am 29. September nur eine Wahl: Sebastian Kurz und die Neue Volkspartei", so Strasser. (Schluss)

