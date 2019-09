ORF III am Freitag: „Die Wochenanalyse“ mit Reiner Reitsamer, „Der stille Berg“ und „Zwölfeläuten“ im „Österreichischen Film“

Außerdem: „Darwin’s Circle: Demokratie in der digitalen Welt“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 20. September, zeigt ORF III Kultur und Information um 9.45 Uhr eine Diskussionsrunde von der österreichischen Digitalkonferenz „Darwin’s Circle“. Zum Thema „Demokratie in der digitalen Welt“ diskutieren Alexander Wrabetz (ORF), Jimmy Wales (Wikipedia) und Vinay Rao (YouTube) unter der Gesprächsleitung von Rosa Lyon (ORF).

Im Hauptabend wirft ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer in der „Wochenanalyse“ (20.15 Uhr) erneut einen vertiefenden Blick auf die vergangene Woche des Intensiv-Wahlkampfs. Dieses Mal geht es u. a. um das Verhalten der Jungwählerinnen und -wähler: Wie informieren sie sich im Wahlkampf? Wem geben sie ihre Stimme und aus welchen Gründen? Meinungsforscherin Sophie Karmasin hat dazu exklusiv eine Umfrage durchgeführt. Außerdem gibt es wieder die kuriosesten und klickstärksten Bilder, Posts und Videos aus dem Internet, analysiert von Internet-Expertin Ingrid Brodnig.

Danach präsentiert die Programmleiste „Der Österreichische Film“ zwei Historienfilmproduktionen: Den Auftakt macht das Erste-Weltkriegs-Drama „Der stille Berg“ (21.05 Uhr) von Regisseur Ernst Gossner über das tragische Schicksal zweier Liebender. Tirol 1915: Der 20-jährige Südtiroler Andreas Gruber (William Moseley) verliebt sich auf der Hochzeit seiner Schwester in die 17-jährige Italienerin Francesca Calzolari (Eugenia Costantini). Doch die junge Liebe bekommt nicht viel Zeit, denn am nächsten Tag muss Andreas an die Front. Italien hat Österreich den Krieg erklärt.

Ein ehrgeiziger Nazi versucht danach in Harald Sicheritz’ ORF-Drama „Zwölfeläuten“ (22.40 Uhr) aus dem Jahr 2001, in einem kleinen Dorf in der Steiermark im Jahr 1945 das letzte Aufgebot an Lahmen, Alten und Kranken zur Partisanenjagd zu versammeln. Doch die Aussicht auf das baldige Kommen der Alliierten trübt die Kriegsbegeisterung und die Ideologiefestigkeit der Dorfbevölkerung. Zu sehen sind u. a. Nikolaus Paryla, Johannes Silberschneider, Erwin Steinhauer, Nina Proll, Wolfgang Böck und Andrea Händler.

