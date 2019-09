willhaben rund um Wahlen, Politiker und Parteien: Von Kreisky und Kennedy, Figl-Münzen, einer Raab-Maske und zig Jörg Haider-Uhren

Wien (OTS) - In zehn Tagen findet in Österreich die 27. Nationalratswahl statt. Bundesweit treten dabei die ÖVP, die SPÖ, die FPÖ, die NEOS, JETZT, die Grünen, die KPÖ und Wandel um Stimmen an. willhaben hat sich auf dem Marktplatz auf die Suche nach historischen und kuriosen Fundstücken rund um die heimische Politiklandschaft, Wahlen und vergangene sowie aktuelle Parteispitzen gemacht.

Kreisky bei Kennedy, Gold, Silber und Bronze

Zu den hochpreisigsten Anzeigen rund um heimische Politik zählt u. a. ein Bild zum Besuch von Bruno Kreisky bei J. F. Kennedy am 7. 8. 1964. Der Verkäufer aus Mistelbach ließ das Bild sogar von Bruno Kreisky signieren und bietet sein Sammlerstück um 3.500 Euro an. Ebenso eine besondere Rarität: Eine „Probe Schilling“- bzw. 500 Schilling-Gedenkmünze zum 80. Geburtstag von Leopold Figl. Laut dem Wiener Verkäufer kam es zudem zu einen "Stempelfehler", die Münze ist daher eine besondere Seltenheit und wird um 1.699 Euro angeboten. Neben einer von Ex-FPÖ bzw. Ex-BZÖ-Chef Jörg Haider signierten Krawatte um € 1.000 finden sich zudem auch nicht weniger als zwölf Haider-Armbanduhren auf dem willhaben-Marktplatz. Auch Goldmünzen mit dem Konterfei von Franz Vranitzky bzw. Bruno Kreisky sowie Silbermünzen mit dem Abbild von Julius Raab sind derzeit zu haben. Von Raab wird aktuell übrigens auch um 150 Euro eine bronzierte Keramikmaske angeboten.

Die einzelnen Parteien:

ÖVP

Was ist naheliegender als ein Buch mit Gartentipps von Politikern? Eine Oberösterreicherin bietet um € 15,50 das Buch GARTEN.LEBEN mit Gartentipps von Wolfgang Schüssel und Freunden an. U. a. die Ex-ÖVP-Minister Ursula Plassnik und Josef Pröll und Ex-ÖVP-Präsidentschaftskandidat Andreas Kohl geben Tipps rund ums Säen, Pflanzen und Ernten.



Ein Fußball, offenbar ein Werbegeschenk der NÖN rund um die WM in Italien 1990 – pikanterweise hauptsächlich in den Farben rot und grün gehalten - fand auf irgendeinem Weg zu den Unterschriften von Politikern wie Ex-NÖ-Landeshauptmann Erwin Pröll und Ex-Kanzler Wolfang Schüssel. Es dürfte jedoch eine parteiübergreifende Signierstunde gewesen sein, auch Karl Schlögl, ehemaliger SPÖ-Innenminister findet sich unter den Unterzeichnern. Der Ball wird von einem Verkäufer aus Pottenbrunn um 24 Euro angeboten.



Auf 238 Seiten brachte im Jahr 1949 Dr. Alfred Kasamas, damaliger Spitzenpolitiker in der ÖVP, die Grundsätze und Ziele der Österreichischen Volkspartei zu Papier. Um 48 Euro bietet ein Verkäufer aus Wien nun dieses historische Buch an.



Weiters kurios: Ein Plakat mit Werbung um Wahlspenden der ÖVP aus dem Jahr 1949, 150 Magnet-Pins mit ÖVP-Logo, ein original ÖVP-Stimmzettel zur Nationalratswahl 1953, eine „entscheide gut, entscheide frei, entscheide für die Volkspartei“ sowie eine weitere Musik-Schallplatte, Erhard Busek-Zündhölzer, eine Broschüre zu 40-Jahren Volkspartei Steiermark und eine Medaille in Silber vom Verband der NÖ. Gemeindevertreter der Österreichischen Volkspartei.

Zum Spitzenkandidaten Sebastian Kurz

Zum ÖVP-Chef finden sich auf willhaben derzeit u. a. eine Sebastian-Kurz-Münze in Silber und die von Paul Ronzheimer verfasste Biographie auf willhaben.

SPÖ

Für Modellbahnfans bietet eine Verkäuferin aus Niederösterreich derzeit einen besonders kuriosen Leckerbissen an: Der gedeckte Güterwagen trägt als Sonderedition die Aufschrift „Für unser Liesing, SPÖ, Liste 1“ und wird derzeit um € 9 angeboten.

Auch bei der SPÖ wird man musikalisch fündig: Eine Schallplatte aus dem Jahr 1961, deren Form einer Schillingmünze nachempfunden ist und den Titel „Ich glaub nicht an Wunder“ sowie den Beisatz „ich wähle SPÖ“ trägt, sucht um € 10 Euro einen neuen Eigentümer.

In Linz wird derzeit eine Victor Adler Plakette angeboten: „Die höchste Auszeichnung der SPÖ für besondere Verdienste um die österreichische Arbeiterbewegung. Voraussetzung für die Verleihung ist die Vollendung des 60. Lebensjahres sowie eine mindestens 40jährige Parteizugehörigkeit“, heißt es in der Anzeige. Auf willhaben kann man diesen Weg eventuell ein paar Jahre abkürzen: Wer den Weg zur Plakette über ein SPÖ-Parteibuch gehen möchte, kann sich auf willhaben derzeit gleich mehrere davon sichern: Eine Verkäuferin aus Wien bietet vier Stück SPÖ-Mitgliedsbücher bzw. Beitragsbücher an. „Beitragsnachweise & Spenden / Wahlfondsmarken geklebt“ wird in der Anzeige versprochen.



Ebenso kurios: Ein gemaltes Bild mit Christian Kern & Wolfgang Ambros, betitelt mit „Gulasch für Christian und Wolferl“, ein FSG-Taschenmesser „Liste mit Schneid“, oder auch ein 60-Jahre-SPÖ-Pin, neben zahlreichen 1. Mai-Abzeichen.

Zur Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner

Zur SPÖ-Chefin findet sich auf willhaben derzeit eine Ausgabe des Magazins PROFIL mit der Politikerin auf dem Titelblatt.

FPÖ

Neben den eingangs erwähnten Jörg Haider-Uhren bietet sich mit einem FPÖ-Eiskratzer um 5 Euro von einem Verkäufer in Kärnten und einer entsprechenden Outdoorjacke (um € 40 von einem Verkäufer aus Oberösterreich) jetzt schon die Möglichkeit, für den kommenden Winter vorzusorgen. Bei einer Vielzahl an Teddybären, Weinen, Bier, Autogrammkarten und Münzen dominiert bei der Suche nach dem Stichwort „FPÖ“ ebenso noch der Name Jörg Haider, wie bei Wahlplakaten. So z.B. anlässlich der Präsidentschaftswahl 1992, als Heidi Schmidt für die FPÖ antrat.



Auch kurios: Ein FPÖ-Kuli aus dem Jahr 1986, ein von einem Fan selbst angefertigtes T-Shirt mit Politiker-Autogrammen und eine handsignierte LP der John Otti Band.

Zum Spitzenkandidaten Norbert Hofer

Zum FPÖ-Chef finden sich derzeit Autogramme und das Buch „Leben nach der Querschnittlähmung“ auf willhaben.

NEOS

Von den jüngeren bzw. kleineren Parteien finden sich noch deutlich weniger Angebote auf dem willhaben Marktplatz: Eine NEOS-Fahne wird um € 30 in Hainburg verkauft, ein Buch „Irmgard Griss im Gespräch“ und eine handsignierte Autogrammkarte von Helmut Brandstätter suchen derzeit ebenso ein neues Zuhause wie Matthias Strolz‘ Buch „Mein Neues Österreich“. Zur NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger finden sich derzeit keine Anzeigen auf willhaben.

JETZT

Zu JETZT sind derzeit leider keine Anzeigen auf willhaben online. Zum Spitzenkandidaten Peter Pilz sind aktuell die Bücher „Heimat Österreich“ und „Mit Gott gegen alle“ als Anzeigen auf willhaben zu finden.

GRÜNE

Zu den Grünen finden sich auf willhaben derzeit einige Bücher von Präsident Alexander Van der Bellen, eine Autogrammkarte von Ex-Schauspieler und Grünpolitiker Herbert Fux und ein Exemplar des Buches „Die Macht der Zwetschke“, herausgegeben von Ex-Parteichefin Eva Glawischnig. Zum aktuellen Grünen-Chef Werner Kogler finden sich derzeit keine Anzeigen auf willhaben.

KPÖ

Rund um die KPÖ sind es vor allem Anzeigen mit Historie, wie ein Konvolut der Zeitung VOLKSSTIMME KPÖ, sowie Parteibücher und Pins, die derzeit auf willhaben angeboten werden. Zu Spitzenkandidat Ivo Hajnal finden sich derzeit keine Anzeigen auf willhaben.

Wandel

Zu Wandel und Spitzenkandidat Fayad Mulla-Khalil ist derzeit leider keine Anzeige auf willhaben aktiv.

