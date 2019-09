„Vera“ am 20. September mit dem Schauspielerpaar Gerald Pichowetz und Angelika Zoidl

Außerdem: Wie Norman Wolf über Twitter seinen verschwundenen Vater fand

Wien (OTS) - Mit bis zu 518.000 Zuschauerinnen und Zuschauern startete „Vera“ vergangene Woche in die neue Saison. Nach den „Rosenheim-Cops“ hat Vera Russwurm auch in der nächsten Ausgabe am Freitag, dem 20. September 2019, um 21.20 Uhr in ORF 2 wieder prominenten Besuch: Gerald Pichowetz und Angelika Zoidl sprechen über ihre völlig falsche Reaktion beim Ertappen von Einbrechern in ihrer Villa. Außerdem erzählt Psychologiestudent Norman Wolf, wie er via Twitter nach zwölf Jahren seinen Vater, der als Obdachloser auf der Straße lebte, fand.

„Vera“ – Die Gäste am 20. September um 21.20 Uhr in ORF 2

Als Norman Wolfs Vater seine Arbeit als Dachdecker verliert, beginnt sein sozialer Abstieg: Der Vater findet keinen Job, rutscht in den Alkoholismus ab und verlässt die Familie. Erst zwölf Jahre später gibt es ein Lebenszeichen – ein Foto, das ihn als Obdachlosen auf einer Straße in Hamburg zeigt. Das spornt Norman an. Er beginnt ihn über Twitter zu suchen. Wochen später darf er seinen Vater wieder in die Arme schließen, doch er muss feststellen, wie sehr ihn die Straße gezeichnet hat. Der Student erzählt Vera Russwurm vom Glück des Wiederfindens und von der tragischen Einsicht, dass er seinem obdachlosen Vater nicht helfen kann, denn der möchte weiter auf der Straße leben.

Außerdem erzählen Volksschauspieler Gerald Pichowetz und seine Lebensgefährtin Angelika Zoidl, dass sie Einbrecher in ihrem Haus auf frischer Tat ertappt und in diesem Augenblick in Schockstarre das völlig Falsche gemacht haben. Was genau passiert ist, erfährt das Publikum bei „Vera“.

