Drei und Stadt Wien nehmen erstes echtes 5G Netz der Bundeshauptstadt in Betrieb

Seestadt Aspern und Teile Floridsdorfs sind erste 5G Regionen Wiens. Weiterer Ausbau folgt.

Wiener Digitalisierungsstadtrat Hanke: 5G Start für Wien ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierungshauptstadt Europas.

Drei CEO Trionow: Staus am Daten-Highway selbst im dicht besiedelten Stadtgebiet künftig Geschichte.

Wien hat am Donnerstag, den 19. September 2019 das nächste Mobilfunk-Zeitalter eingeläutet und setzt damit einen wichtigen Meilenstein im Ausbau der städtischen Infrastruktur der Zukunft. Einige Monate nach der Europa-Premiere von Pre5G und weiteren 5G Tests am Wiener Rathausplatz haben heute Digitalisierungsstadtrat Peter Hanke und Drei CEO Jan Trionow das erste echte 5G Netz der Bundeshauptstadt in Betrieb genommen. „Als erste Stadtgebiete Wiens versorgen wir ab heute die Seestadt Aspern sowie Teile von Floridsdorf mit dem Mobilfunk-Netz der fünften Generation. Lästige Staus auf dem Daten-Highway gehören damit selbst im dicht besiedelten Stadtgebiet in der Rushhour künftig der Vergangenheit an“, erklärte Drei CEO Jan Trionow bei einer Pressekonferenz.

Wien als Digitalisierungshauptstadt Europas – dieses Ziel hat Bürgermeister Michael Ludwig vergangenen November anlässlich des Starts des Testbetriebs für 5G am Wiener Rathausplatz ausgerufen. „Mit dem heutigen, historischen Tag kommen wir diesem Ziel wieder deutlich näher“, betonte Stadtrat Peter Hanke. „Ich freue mich, dass Drei Wien heute zu einer der ersten 5G Städte Europas upgegradet hat. Bei der Einführung von 5G schneller zu sein als andere Städte verschafft uns einen echten Startvorteil im internationalen Standortwettbewerb“, so Hanke.

Premiere für #Real5G in Wien. Drei festigt Position als 5G Pionier in Österreich.



Kaum wo auf der Welt ist das mobile Internet so stark verbreitet wie in Wien. Bereits mehr als eine halbe Million Wiener Haushalte verfügen über einen privaten Internetanschluss via Mobilfunknetz. Drei ist der Mobilfunkanbieter mit den mit Abstand meisten Privatkunden in Wien und zugleich österreichweiter Marktführer im Mobilen Internet. Alleine im ersten Halbjahr 2019 flossen 400.000 Millionen Gigabyte über das Netz von Drei, Tendenz weiter steigend. „Mit 5G setzen wir diesen Weg fort und werden österreichischen Haushalten und Unternehmen in Zukunft noch schnelleres und stärkeres Internet anbieten – mit noch mehr Netzkapazität und minimalen Reaktionszeiten“, betonte Trionow.

Wien ist bereits die vierte Region in Österreich, die das Unternehmen mit 5G ausgestattet hat. Schon im Juni hat Drei in Linz das erste echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Betrieb genommen, gefolgt von den 5G Starts im August in der digitalen Vorzeigeregion Wörthersee sowie in Wörgl, dem Wirtschafts- und Handelszentrum des Tiroler Unterlands.

Stadt Wien: Mit konkreten 5G Anwendungen zum Vorreiter der Digitalisierung.

Eine exzellente digitale Infrastruktur ist auch für die Stadt Wien insgesamt ein wesentlicher Faktor, um die Vorteile der Digitalisierung den Bürgern zunutze zu machen. Ein zentrales Element dabei ist der Ausbau von 5G, dem Mobilfunknetz der Zukunft. „Wir arbeiten daher eng mit den Mobilfunkunternehmen zusammen, um den Ausbau des neuesten Mobilfunkstandards zu begleiten“, erklärte Stadtrat Hanke. „Damit die 5G Technologie aber auch konkrete und sinnvolle Anwendung findet, haben wir im Sommer einen Ideenwettbewerb für 5G Anwendungen gestartet. Dabei stellen wir insgesamt 400.000 Euro für die innovativsten Projektideen bereit.“ Die Bewerbungsfrist für die „5G Use Case Challenge“ läuft noch bis 20. Oktober 2019.



Informationen unter: https://www.wien.gv.at/arbeit-wirtschaft/5g-ideenwettbewerb.html

Seestadt Aspern. Vorzeigeprojekte für Smart City und Industrie 4.0.

Dass 5G in der Seestadt Aspern seine Wien-Premiere feiert, ist kein Zufall. Der Start von Pre5G im April 2018 erfolgte ebenfalls in der Seestadt, Wiens Vorzeigeprojekt der Smart City. Neben der ersten Pilotfabrik Österreichs für Industrie 4.0 oder dem Living Lab im Energiebereich ist die Seestadt Aspern auch Wiens Vorreiter in der Telekommunikation.

5G: Ultraschnelles Internet, mehr Netz, mehr Kapazität, Echtzeit-Datenaustausch.

5G befriedigt sämtliche digitale Kommunikationsbedürfnisse. Für die Netzbetreiber ist die fünfte Mobilfunk-Generation die einzige Möglichkeit, mit dem ständig wachsenden Datenbedarf effizient umzugehen, da das neue Frequenzspektrum eine starke Kapazitätserweiterung ermöglicht. Private Nutzer profitieren von 5G zum Beispiel zur Stoßzeit am Abend, wenn viele Menschen gleichzeitig via Internet fernsehen oder Filme streamen. In Zukunft wird 5G High-Speed-Übertragungsgeschwindigkeiten von 1 bis 10 GB/ Sekunde ermöglichen. In der Wirtschaft profitieren vor allem Transport, Industrie und Produktionslogistik, aber auch die Telemedizin kann mit 5G entscheidend verbessert werden.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Umsatz von 425 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.

