5. Bezirk: „Frauen:Musik“-Abend mit Fenzl und Gabriel

Wien (OTS/RK) - In der beliebten Reihe „Frauen:Musik“ treten am Freitag, 20. September das Duo Elli Fenzl und Edi Fenzl sowie die Sängerin und Komponistin Gu Gabriel im früheren Etablissement „Arena Bar“ (5., Margaretenstraße 117) auf. Das „Doppel-Konzert“ beginnt um 19.30 Uhr. Einlass: ab 19.00 Uhr. Das Publikum wird um Spenden für die Mitwirkenden ersucht. Wer sich für Blues, Country, Southern Rock und „Covers aus Texas“ begeistert, kommt beim Programm von Elli Fenzl und Edi Fenzl auf seine Kosten. Nachdrücklich tönen die Gitarren und die Gesänge von Tochter und Vater gefallen nicht minder. Auszüge aus ihrer aktuellen CD „Mind“ trägt die Vokalistin, Liederschreiberin und Schauspielerin Gu Gabriel vor. Konzeption/Moderation: Robert Fischer. Dieser Musik-Abend wird seitens des Vereines „Aktionsradius Wien“ unterstützt. Auskünfte: Telefon 332 26 94. Infos per E-Mail: office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Aktionsradius Wien“: www.aktionsradius.at

Lokal „Arena Bar“: www.arenabarvariete.at

Musik-Duo Elli Fenzl und Edi Fenzl: www.edifenzl.com

Musikerin Gu Gabriel (Gudrun Liemberger): www.gudrunliemberger.com/

Kultur-Termine im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

