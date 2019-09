Mit Unfall Vorsorge-Paket das Leben unbeschwerter genießen

Wien (OTS) -

Vorsorge jetzt auch bei Unfall verankert

UNIQA zahlt bei bestimmten Verletzungen sofort – die lange Wartezeit bis zur Feststellung der Invalidität entfällt

Bonus: Bis Ende 2019 erhalten Neukunden bei Vertragsabschluss drei Monatsprämien geschenkt

Der Herbst kommt und mit ihm der neue Unfall-Tarif von UNIQA. Mit neuen und optimierten Leistungen sind Herr und Frau Österreicher nun noch besser geschützt und leben länger gesund. Wer bis zum 31. Dezember 2019 einen neuen Vertrag abschließt, spart drei Monatsprämien.



Mit dem Vorsorge-Paket zusätzliche Vorteile sichern

Prävention ist mehr als Kranken- und Pensionsversicherung, deswegen bietet UNIQA ab sofort das Vorsorge-Paket im Bereich Unfall als besonderes Zuckerl an. Kunden können einmal jährlich wahlweise UNIQA VitalCoach-Einheiten, ein FitnessProfil, ein ÖAMTC Fahrsicherheitstraining oder einen Erste-Hilfe-Kurs des Österreichischen Roten Kreuzes absolvieren. Letztere zwei sind auch für den Führerschein anrechenbar.



Das Besondere am VitalCoach ist die fundierte Ausbildung in den Bereichen Fitness, Gesundheitsvorsorge und Personal Training. Durch diese Spezialisierungen wird auf Kunden ganz persönlich eingegangen und gemeinsam werden individuelle Trainingspläne unter dem Fokus der Unfallprävention erstellt. Auch bei der Umsetzung der Aktivitäten begleiten die VitalCoaches und lassen UNIQA Kunden nicht allein.



Das Unfall Assistance-Paket (vormals Unfall PLUS24service) ist nicht neu, aber verbessert: Die überbrückende Haushaltshilfe ist nun nicht mehr an einen Spitalaufenthalt gebunden. Außerdem übernimmt UNIQA jetzt auch Transporte zu ambulanten Nachbehandlungen. Auf Wunsch wird auch nach einem Unfall eine ärztliche Zweitmeinung organisiert. Alles unter dem Motto „sicher, besser, länger leben“.



Bei bestimmten Verletzungen zahlt UNIQA den dafür vorgesehenen Teil der Versicherungssumme sofort aus. Die dabei übliche Wartezeit von einem Jahr bis zur Feststellung der Invalidität entfällt.



Freizeitunfall – wenn aus Spaß schnell Ernst wird

75 Prozent aller Unfälle passieren im Haushalt und in der Freizeit. Sport birgt ein besonders großes Unfallrisiko, unangefochten auf Platz eins steht Fußball mit knapp 50.000 Verletzten im Vorjahr. Von schweren Verstauchungen bis hin zum Knochenbruch – ein Sturz oder ein Zusammenstoß zieht meistens schwerwiegende Folgen nach sich.



Nur eine private Unfallversicherung kann die Folgen eines Unfalls abseits der Arbeit abfedern. Die Unfallbilanz des Kuratoriums für Verkehrssicherheit zeigt klar, dass der Ernstfall häufig eintritt und Vorsorge smart ist. Die meisten Unfälle – exakt 308.300 waren es im Vorjahr – passieren im Haushalt. Danach kommen Freizeitunfälle (2018: 280.400). Dagegen verletzten sich laut AUVA im Vorjahr „nur“ rund 160.200 Personen während der Arbeitszeit. Unfallvermeidung geht also jeden an.



