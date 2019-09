ÖAMTC: Großdemo am Samstag in Wien

Erhebliche Staus befürchtet, Innenstadt meiden

Wien (OTS) - Am Samstag, den 21. September 2019, müssen laut ÖAMTC Wiens Autofahrer mit teils erheblichen Behinderungen im Innenstadtbereich rechnen. Grund dafür ist die angekündigte Großdemo „Nie wieder Schwarz-Blau“. Ab ca. 14:00 Uhr werden die Teilnehmer auf folgender Strecke unterwegs sein: Mariahilfer Straße – Babenbergerstraße – Ringstraße – Burgtor - Heldenplatz (Abschlusskundgebung).

In weiterer Folge, ab 15:00 Uhr, wird die Demo „Kidical Mass“ im Bereich Getreidemarkt – Rechte Wienzeile – Karlsplatz – Lothringerstraße – Johannesgasse - Am Heumarkt - Am Stadtpark – Vordere Zollamtsstraße – Obere Weißgerberstraße – Dampfschiffstraße – Weißgerberlände – Rotundenbrücke – Wittelsbachstraße – Jesuitenwiese abgehalten.

Der ÖAMTC befürchtet Staus auf der Ringstraße, der Zweierlinie sowie allen angrenzenden Straßenzügen. Zusätzliche Verkehrsbehinderungen sind aufgrund der Bauarbeiten auf der Linken Wienzeile - Bereich Getreidemarkt bis Köstlergasse - einzuplanen. Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen empfehlen allen Autofahrern, den gesamten innerstädtischen Bereich ab 14:00 Uhr zu meiden und großräumig zu umfahren.

