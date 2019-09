ATV, PULS 4, PULS 24 und Servus TV schließen sich zu zwei PRIVAT-TV Elefantenrunden zusammen

Wien (OTS) - Live im Wahlkampf zur Nationalratswahl 2019 jeweils am Sonntag, dem 22. September und 29. September: Privat-TV-Power an zwei Hauptabenden im österreichischen TV. Bereits diesen Sonntag präsentieren die Österreichischen Privaten ATV, PULS 4, PULS 24 und ServusTV in der Prime-Time die Runde der SpitzenkandidatInnen zur Nationalratswahl - genau eine Woche vor dem Tag der Nationalratswahl 2019. Die zweite Ausgabe folgt am Wahltag, dem Tag der Entscheidung, ebenfalls um 20:15 Uhr live.

Live zu Gast bei den größten, österreichischen Privaten in der 100-minütigen Prime-Time-Übertragung, die Runde der SpitzenkandidatInnen: Sebastian Kurz (VP), Pamela Rendi-Wagner (SP), Norbert Hofer (FP), Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Peter Pilz (Liste Jetzt) und Werner Kogler (Die Grünen).



Es moderieren Meinrad Knapp (ATV), Corinna Milborn (PULS 4, PULS 24) und Michael Fleischhacker (ServusTV). JedeR wird im gleichen Ausmaß abwechselnd als Moderator fungieren, die jeweilige Redaktion zeichnet damit für jeweils 30-Minuten verantwortlich. Das Vor- und Nachprogramm obliegt dem jeweiligen Sender selbst und wird eigenständig gestaltet.



Sonntag, 22. September mit Highlight "Sonntagsfrage": Die Runde der SpitzenkandidatInnen: Meinungsforscher Peter Hajek befragt im Auftrag von ATV, PULS 4, PULS 24 und ServusTV 3.000 Wahlberechtigte, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung, zur Nationalratswahl 2019. Neben einer Hochschätzung der Sonntagsfrage über den möglichen Wahlausgang wird es auch Ergebnisse zur voraussichtlichen Wahlbeteiligung, Sicherheit der Stimmabgabe für die jeweiligen Parteien, Parteipräferenzen der Unentschlossenen und Spezialfragen der TV-Sender geben.



Studiendesign:

Zielgruppe: wahlberechtigte Österreicher/innen

Methode: Telefon/Online

Sample: n=3.000 (Telefon n=2.000/Online n=1.000)

Max. Schwankungsbreite: +/- 1,8 Prozent

Feldarbeit: 12. bis 20. September 2019

Sonntag, 29. September mit dem Highlight am Wahltag "Runde der SpitzenkandidatInnen":

Direkt am Wahltag treffen die SpitzenkandidatInnen um 20:15 Uhr LIVE auf ATV, PULS 4, PULS 24 und ServusTV aufeinander. Es moderieren Meinrad Knapp, Corinna Milborn und Michael Fleischhacker direkt aus der Wahlzentrale, der Nationalbibliothek in der Hofburg. JedeR von ihnen wird im gleichen Ausmaß abwechselnd als Moderator fungieren. Das Vor- und Nachprogramm obliegt dem jeweiligen Sender selbst und wird eigenständig gestaltet.

PULS 24 ist in erster Linie im TV in jedem guten Kabelnetz, via App, Web und Livestream via puls24.at verfügbar.



