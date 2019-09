Großes Finale zum AK-Literaturpreis 2019: Preisverleihung und Publikumsvoting am 4. Oktober in Linz

Linz (OTS) - Die Arbeiterkammer Oberösterreich vergibt zum zweiten Mal den AK-Literaturpreis. Anknüpfend an den Max-von-der-Grün-Preis und den Buch.Preis werden unveröffentlichte literarische Texte prämiert, die sich kritisch mit Themen der Arbeitswelt und aktuellen gesellschaftlichen Brennpunkten auseinandersetzen. Der AK-Literaturpreis ist mit einem Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro dotiert. Die Shortlist steht. Am 4. Oktober werden die fünf Nominierten im AK-Bildungshaus Jägermayrhof in Linz um den Publikumspreis lesen.

Im Frühjahr 2019 hat die AK erneut ihren Literaturpreis ausgeschrieben, es wurden insgesamt 134 Texte eingereicht. Aus diesen hat die Expertenjury die fünf Besten ausgewählt, folgende Autorinnen und Autoren sind damit für den AK-Literaturpreis 2019 nominiert:

Dimitré Dinev – „Das bloße Berufsleben von Boubakar Balinda“

Nava Ebrahimi – „Die Rückkehr der Angst“ (Romanauszug)

Sandra Gugic – „Zorn und Stille“ (Romanauszug)

Marie Luise Lehner – „Anna. Mindestsicherung.“

Isabella Straub – „Das Zweitbeste, das mir je passiert ist“

Die Nominierten werden am Freitag, 4. Oktober, ab 17:30 Uhr, im AK-Bildungshaus Jägermayrhof, Römerstraße 98, 4020 Linz, um den Publikumspreis lesen. So kommen auch die Besucherinnen und Besucher voll auf ihre literarischen Kosten. AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer: „Die hervorragenden Texte der nominierten Autorinnen und Autoren wollen wir dem Publikum nicht vorenthalten. An diesem Abend bekommt die Literatur der Arbeitswelt wieder den Stellenwert, den sie verdient.“

Die Reihenfolge der Lesungen am Abend der Verleihung wird ausgelost. Danach wählt das Publikum seine Favoritin/seinen Favoriten. Nach der Stimmenauszählung und einer kurzen Pause wird es um etwa 21 Uhr spannend: Die Gewinnerin/Der Gewinner des Hauptpreises, der mit 7.500 Euro dotiert ist, wird inklusive Jurybegründung verkündet – gefolgt vom Publikumspreis, der mit 2.500 Euro dotiert ist. Nach der feierlichen Verleihung der Preise lädt die Arbeiterkammer zum Austausch beim Buffet.

Durch das Programm führt der Schriftsteller und Ö1-Kulturredakteur Wolfgang Popp. Für die musikalische Umrahmung sorgt „VICTHAMIN“. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten: beim AK-Kulturteam unter der Telefonnummer 050/6906-2627 oder per Mail unter ticket@akooe.at .





Datum: 04.10.2019, 17:30 - 21:00 Uhr

Ort: AK-Bildungshaus Jägermayrhof

Römerstraße 98, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at/kultur

