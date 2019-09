Gleichenfeier und Spätsommerfest im Sonnwendviertel

Wien (OTS) - In nur sieben Monaten Bauzeit wurde jetzt die Dachgleiche für alle fünf Gebäude der „Residenz Adele“ im Wiener Sonnwendviertel erreicht. Das campusartige Projekt wurde von Generalunternehmer Habau mit einer 3D-BIM Animation simuliert und die Fertigteile im Werk vorproduziert. Auf dem 8.500 Quadratmeter großen Areal werden 284 Wohnungen, eine Bildungseinrichtung für Kinder und ein Geschäftslokal realisiert.

Am 19. September wird ab 17.00 Uhr der zügige Baufortschritt an der Bloch-Bauer-Promenade 16 im zehnten Bezirk mit zahlreichen Gästen gefeiert. Die Entwicklung auf einer der attraktivsten Liegenschaften im Sonnwendviertel ist dank der professionellen Zusammenarbeit der Soulier Management und der Baufirma Habau enorm. „Die Entwicklung von Industrie 4.0 verändert das Bauen massiv, und wer in diese Richtung investiert, kann von den Vorzügen der Digitalisierung am Bau voll profitieren. Die kurze Bauzeit verdanken wir einer 3D-Simulierung und der Vorfertigung der Bauteile in unserem Fertigteilewerk. Hinzu kommt eine effiziente Baudurchführung“, sagt HABAU GROUP CEO Hubert Wetschnig.

Das Entwurfskonzept stammt von den Architekturbüros Delugan Meissl Associated Architects und Ganahl Ifsits Architekten. Die 284 freifinanzierten Mietwohnungen sind auf insgesamt fünf Baukörper aufgeteilt. Die Einzelbaukörper sind um die gemeinsame Parkanlage gruppiert und über einen Sockel samt Pergolakonstruktion miteinander verbunden. Damit entsteht ein optimaler Mix zwischen individueller und gemeinschaftlicher Nutzung und ein großzügiges Areal lichtdurchfluteter Wohnungen. Der vor der Adele liegende Helmut-Zilk-Park wird im Inneren der Anlage fortgesetzt und so ein fließender Übergang geschaffen.

Familienfreundliche Planung mit hohem Komfort

Mit der „Residenz Adele“ der Soulier Management wird bis zum Sommer 2020 ein ansprechendes wie leistbares Wohnareal entstehen. Die Wohnungsgrößen reichen von Studios mit 25 Quadratmetern bis zu Vier-Zimmer-Wohnungen mit 88 Quadratmetern. Alle Wohnungen bestechen durch intelligente Grundrisse und verfügen über Freiflächen wie Balkone, Terrassen oder Gärten. Ein eigener Park, zwei Kinderspielplätze, Gemeinschaftsterrassen und ein Pool mit Umkleidekabinen für alle Mieter/innen runden das Angebot ab. Der vor dem Wohnareal liegende großflächige Helmut-Zilk-Park wird im Inneren der Anlage fortgesetzt. Durch die großzügige Parkanlage wird ein fließender Übergang geschaffen.

Das Wiener Sonnwendviertel besticht durch verkehrsberuhigte, innerstädtische Lage und ideale Infrastruktur. Derzeit wird im Sonnwendviertel eine Fläche in der Größe der Josefstadt erschlossen. Wir wollen zu dieser ambitionierten Stadtentwicklung mit einem hochwertigen, familienfreundlichen Wohnprojekt beitragen“, Soulier-Management Eigentümer Philippe Soulier. „Die Residenz Adele geht gezielt auf die Bedürfnisse von Familien ein. Für diese Zielgruppe wird sonst in Wien kaum etwas gebaut. Darum dominieren bei uns Vier-Zimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen und einem hohen Grünbezug samt Gemeinschaftspool“, ergänzt Soulier-Management-Geschäftsführer Clemens Bauer.

Residenz Adele: Bloch-Bauer-Promenade 16, 1100 Wien, Website: www.adele.co.at

Die Soulier Management ist Teil der Soulier Group und entwickelt Immobilien mit einem Schwerpunkt auf Neubauten, aber auch denkmalgeschützte Liegenschaften und Industriebauten in besten Lagen. Im Fokus stehen wirtschaftlich erfolgreiche sowie baulich hochwertige Immobilienprojekte.

Die HABAU GROUP mit Sitz in Oberösterreich ist ein internationaler Komplettanbieter im Bereich Hoch-, Tief-, Fertigteil-, Holz-, Pipeline-, Untertage- sowie Anlagenbau und zählt zu den Top vier der österreichischen Bauindustrie.

Rückfragen & Kontakt:

Soulier Management GmbH

Dijana Orsolic

office @ soulier.at

Tel.: 01 236 00 01