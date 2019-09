32 Spezialitäten zum Schlemmen und Nachkochen am VOI GUAD - Genussfestival in Wels

VOI GUAD: SLOW FOOD statt FAST FOOD am 20. und 21. September in Wels

Wels (OTS) - Am 20. und 21. September verwandelt sich die Welser Innenstadt in eine Genusshochburg. Für das neue Veranstaltungsformat „Voi Guad“ kochen Wirte aus Wels und Kremsmünster groß in der Welser Innenstadt auf und über 40 Direktvermarkter aus den Regionen sorgen zusätzlich für kulinarische Genussmomente. Die Besucher können nicht nur die 32 Spezialitäten der 16 Wirte vorab genießen, sondern erstmals auch zuhause nachkochen. Die druckfrische, limitierte Auflage der Genussfolder mit den ausgewählten Rezepten der teilnehmenden Wirte erhalten die ersten Besucher kostenlos zu ihren Genusstellern.

Die Besucher können dieses Wochenende (Freitag, 20. September 16:00-20:00 Uhr, Samstag, 21. September 10:00 - 20:00 Uhr) nach Herzenslust in der Welser Innenstadt gustieren, verkosten und Spezialitäten am Genussteller für jeweils nur 5,- Euro an den Freiluft-Kochplatzln, sowie in den Gastronomiebetrieben in vollen Zügen genießen.

32 Spezialitäten vor Ort und im Rezeptfolder

Wer kennt nicht die Frage: „Wie bekommt der Koch meines Lieblingswirtes das Gericht so guad hin?“ Kompakt zusammengefasst im „VOI-GUAD Rezeptfolder“ gibt es nun erstmals die 32 Rezepte der 16 Wirte aus Wels und Kremsmünster. Die Wirte und Köche aus den Gastronomiebetrieben werden samt ihren Spezialitäten in der limitierten Auflage vorgestellt. So erhält man Einblick in die Zutatenliste der Köche und die Anweisungen der Zubereitung der köstlichen Genussteller laden zum Nachkochen ein. Sous vide gegartes Ministeak, Bio-Entenbrust, 9 Wochen Dry aged Beef, gegrilltes Reh, Schweinshaxn mit Radi, Wurzelkarpfen, geschmorrte Schweinsbackerl, Schlutzkrapfen und viele weitere Rezepte bringen den Genuss der Wirte nach Hause.

SLOW FOOD statt FAST FOOD

Aber auch die Zutaten sind das Geheimnis der Gerichte. Nach dem Motto SLOW FOOD - geprägt von genussvollem, bewusstem und regionalem Essen – kochen die Wirte für die Erhaltung der regionalen Küche mit heimischen pflanzlichen und tierischen Produkten und deren lokalen Produktion. 40 Direktvermarkter aus den Regionen sind an diesem Wochenende in Wels, um die besten Produkte aus dem eigenen Betrieb und Hof vorzustellen und zu verkaufen. Bestes Beispiel für regionale Küche lebt hier auch Helge Pachner, Wirt des Gasthauses König in Kremsmünster leidenschaftlich vor. Das Reh stammt aus dem eigenen Jagdrevier, genauso wie die Eierschwammerl für seine Genussteller. Die „König-Gemüse-Lasagne“ besteht aus dem saisonalen Gemüse der Region und die Zutaten und Zubereitung kann man ab sofort im Rezeptfolder nachkochen.

Geschlemmt werden kann an diesem Wochenende an allen Ecken und Enden in der Welser Innenstadt. Am Welser Wochenmarkt ebenso wie im Pollheimerpark, am Minoritenplatz oder am Stadtplatz. Der Genussteller für alle Speisen kostet nur € 5,- pro Portion und ermöglicht eine kulinarische Entdeckungsreise von Wirt zu Wirt. Ähnlich einer Weinkost kann sich der Gast durch die gesamte Speisekarte des „Voi Guad“ kosten und bei den unterschiedlichsten Gastronomen die Spezialitäten von "Hausmannskost mit Haubenniveau" bis hin zum besten indischen Curry genießen. Zusätzlich sorgen über 20 Live Acts und DJs für die musikalische Geschmacksnote. Vom Action-Parcours bis hin zu Mitmach-Workshops, Wanderungen, Streichelzoo, Zirkus & Co. laden viele Programmhighlights zum Verweilen mit der gesamten Familie ein.

