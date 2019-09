Rokt führt zweite große Tech-Akquisition durch und bringt E-Commerce-Transformation in neue Marktsektoren

London (ots/PRNewswire) - Rokt, der weltweit führende Anbieter von E-Commerce-Marketing-Technologie, gibt die Übernahme von OfferLogic, einem B2B (Business-to-Business)-Marktplatz bekannt, zu dessen Kunden Staples, GoDaddy, Yelp, Google und Vistaprint zählen. Die beiden Unternehmen haben sich mit sofortiger Wirkung unter der Marke Rokt zusammengeschlossen und treiben damit die nächste Generation der E-Commerce-Technologie weiter voran. Die Übernahme ermöglicht einen besseren Zugang zu transformativer Branchentechnologie für B2C (Business-to-Consumer)- und jetzt auch für B2B (Business-to-Business)-Marken. Wenn Kunden online als Verbraucher oder im Auftrag eines Unternehmens einkaufen, erwarten sie zunehmend personalisiertere und relevantere Erfahrungen. Rokt erschließt das verborgene Potenzial in jedem Transaction Moment(TM), so dass Kunden ihren Konkurrenten einen Schritt voraus sind und die Kundenerfahrung bereichert wird.

Die Akquisition von OfferLogic reiht Google, Staples, GoDaddy und Vistaprint in die Weltklasse Kunden von Rokt ein

Nach einem Jahr mit beträchtlichem Unternehmens- und beschleunigtem Kundenwachstum bei Tausenden von Kunden hat sich Rokt im Vorfeld der Technologie etabliert und ermöglicht es Marken, E-Commerce-Erfahrungen zu nutzen und ein unbekanntes Potenzial durch gesteigerte Relevanz bei Kundentransaktionen zu nutzen. Dank der Übernahme konnte Rokt den B2B-Marktplatz durch Kombination mit dem vorhandenen Markt um das 20-Fache erweitern. Die OfferLogic-Geschäftsstelle in Boston, das Technologiezentrum in den USA mit dem drittschnellsten Wachstum, wird die achte Geschäftsstelle von Rokt werden.

"Die Kombination der Rokt- und OfferLogic-Teams wird unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung rund um den Transaction Moment(TM) beschleunigen und neue Potenziale für Unternehmen erschließen, die sich in gesteigerter Gewinnträchtigkeit, Wettbewerbsvorteilen und Nutzung von Technologie niederschlagen, die bisher nur großen Handelsunternehmen wie Amazon zur Verfügung standen", so Bruce Buchanan, CEO von Rokt. "Wir wissen, dass Unternehmen aus allen Branchen vor komplexen Herausforderungen stehen, wenn es um die Interaktion mit Kunden geht. Wir freuen uns, eine Schlüsselrolle bei der Ausweitung der Vorteile zu spielen, die digitale Unternehmen gegenüber traditionellen Unternehmen haben, da wir weiterhin Pionierarbeit für die nächste E-Commerce-Generation leisten."

Rokt arbeitet mit Kunden aus den Branchen Tourismus, Ticketing, Einzelhandel, Finanzwesen, Direct-To-Customer und jetzt B2B zusammen, indem es Machine Learning, KI und einen Marktplatz für Unternehmen zusammenbringt, die Produkte verkaufen und neue Kunden während des Transaction Moment(TM) akquirieren. Die proprietäre Technologie des Unternehmens erschließt Werte durch Relevanz und neue Einnahmequellen und erhöht gleichzeitig den Lifetime-Wert durch Gewährleistung, dass jeder Schritt auf dieser Reise die nächstbeste Maßnahme für jeden Kunden darstellt.

Bryan Seastead, CEO und Mitbegründer von OfferLogic, wird sich dem Executive Team von Rokt in seiner Rolle als SVP & General Manager, B2B, anschließen und direkt Herrn Buchanan unterstellt sein.

"Da sich die Technologie im E-Commerce-Bereich ständig weiterentwickelt und expandiert, suchen unsere Kunden nach Lösungen, die nicht nur die aktuellen Probleme lösen, mit denen sie jetzt konfrontiert werden, sondern auch nach einem Partner, der mit ihnen an der Lösung zukünftiger Probleme zusammenarbeiten wird", so Herr Seastead. "Die Kombination unserer Expertise im B2B-Bereich mit der etablierten Technologie und der globalen Präsenz von Rokt stellt sicher, dass wir unseren Kunden einen langfristigen strategischen Wert bieten können.

Rokt gab kürzlich auch die Ernennung seines First Chief Financial Officer, Holly Lim, bekannt, der über eine fundierte Technologie- und Innovationserfahrung verfügt, um das schnelle Wachstum und den Erfolg des Unternehmens weiter voranzutreiben.

Weitere Informationen zu Rokt finden Sie auf https://rokt.com/.

INFORMATIONEN ZU ROKT

Rokt ist weltweit führender Anbieter von E-Commerce-Marketing-Technologie. Wenn Kunden online einkaufen, erwarten sie zunehmend personalisiertere und relevantere Erfahrungen. Wir erschließen das verborgene Potenzial in jedem einzelnen Transaction Moment(TM).

Rokt wurde in Sydney gegründet und ist heute in den USA, Kanada, GB, Frankreich, Deutschland, Neuseeland, Singapur, den Niederlanden und Japan präsent.

Zu unseren Kunden gehören Live Nation, Staples, Groupon, GoDaddy, Expedia, Wells Fargo, Vistaprint und HelloFresh.

Erfahren Sie mehr auf https://www.rokt.com.

