Erste chinesische Sportbekleidungsmarke auf der London Fashion Week: Xtep x House of Holland präsentiert "City Runner" Kollektion

London (ots/PRNewswire) - Xtep International Holdings Limited, eine führende chinesische Sportbekleidungsmarke, hat auf der London Fashion Week ihre Kollektion "City Runner", eine Zusammenarbeit mit der britischen Designermarke House of Holland, vorgestellt.

Xtep ist die erste chinesische Sportbekleidungsmarke, die ihre Kollektion, als Zeichen für die zukunftsweisenden Ambitionen von Xtep, bei Großbritanniens führendem Mode-Event vorstellt. CEO der Xtep-Marke Holly Li und Henry Holland, CEO und Creative Director von House of Holland, waren anwesend. Die Show "City Runner" fand im Gas Holder Park, London, statt und war mit einem hochinnovativen kreisförmigen Laufsteg ausgestattet.

Das speziell entwickelte Set präsentierte die "City Runner"-Kombination aus Sport/Dynamik und urbanem Stil. Das Publikum genoss Xteps sportlichen Modestil, gemischt mit dem kühnen und brillanten Stil von House of Holland.

Xtep bringt seine vielseitige und innovative Sportbekleidung mit der britischen Designermarke House of Holland in das modebewusste Publikum Großbritanniens. Die Kollektion "City Runner" kombiniert britische Streetwear-Ästhetik mit Innovationen im Bereich Sportswear und präsentiert die Laufqualität und Streetwear-Innovation der Marke: Laufkleidung, kombiniert mit Streetstyle, geprägt durch die charakteristische Detailarbeit von House of Holland. Ein ästhetisches Aushängeschild mit hellen Farben, markantem, frechem Design, technisch fortschrittlichen Verarbeitungen und Stil. Der Designer Henry Holland hat eine Kollektion für diejenigen kreiert, die einen dynamischen und kreativen urbanen Lebensstil führen.

Tie-Dye Prints, die früher als Teil der House of Holland Pre-Fall-Kollektion zu sehen waren, werden zu Limonengrün und Blaugrün für Herrenmode und einem psychedelischen Pfirsichgelb für die Damenkollektion umgearbeitet. Figurbetonende, atmungsaktive Panel und federleichtes Nylon sind mit reflektierenden Paspeln besetzt und werden mit 3M Oberbekleidung kombiniert, was die wahre Funktionalität dieser Aktivbekleidungskollektion unterstreicht.

Xtep ist eine der führenden einheimischen Sportmarken in China. Als führendes Unternehmen für technische Laufbekleidung und -schuhe hat es mehr als 1.000 Laufwettbewerbe mit insgesamt fünf Millionen Teilnehmern über mehr als 100 Millionen Kilometer gesponsert und eigenständig organisiert und ist damit der ideale Partner für diese globale Zusammenarbeit. Xtep lancierte die Kollektion auf der wichtigsten internationalen Fashion Week und teilte die einzigartige Perspektive von Xtep bezüglich Sportmode mit der Welt.

Informationen zu Xtep International Holdings Limited

Xtep International Holdings Limited (SEHK-Aktienkennzahl: 1368) ist ein führendes Mehrmarken-Sportbekleidungsunternehmen, das am 3. Juni 2008 im Main Board der Hong Kong Stock Exchange notiert wurde. Die Gruppe ist hauptsächlich in den Bereichen Design, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Marketing und Markenmanagement von Sportprodukten tätig, einschließlich Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Die seit 2001 bestehende eigene Signaturmarke "Xtep" ist eine führende professionelle Sportmarke mit einem ausgedehnten Vertriebsnetz von über 6.300 Filialen in 31 Provinzen, autonomen Regionen und Gemeinden in der VR China und in anderen Ländern. Im Jahr 2019 hat die Gruppe ihr Markenportfolio weiter diversifiziert und umfasst nun die vier international renommierten Marken K-Swiss, Palladium, Saucony und Merrell.

Xtep ist Teil des MSCI China Small Cap Index, der Hang Seng Composite Index Series und der Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Weitere Informationen finden Sie auf der Corporate Website von Xtep: www.xtep.com.hk oder suchen Sie nach dem WeChat: xtepholdings der Gruppe.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/997572/Xtep_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/997573/Xtep_2.jpg

