50 Jahre Jerich

Gleisdorf (OTS) - Am 13. September 2019 feierte die Jerich Austria Gmbh ihr 50jähriges Jubiläum. Am 28.07.1969 wurde das Unternehmen, mit Hauptsitz in Gleisdorf, von KomRat Herbert Jerich sen. gegründet. Mit über 800 Mitarbeitern und mehr als 33 Standorten blickt die Firma Jerich auf eine 50jährige Erfolgsgeschichte zurück. Er nimmt diesen Anlass, um in den Ruhestand zu gehen und die Geschäftsführung an seinen Sohn Herbert Jerich zu übergeben.

Die Feierlichkeiten zu diesem halben Jahrhundert Jerich fanden im Headquarters des Unternehmens statt.

Der Nationalratsabgeordnete und Bürgermeister von Gleisdorf Christoph Stark und

die Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl zählten zu den zahlreichen Festgästen.

