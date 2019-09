AVISO: Klima-Aktionswoche: Erneuerbaren-Betriebe öffnen ihre Türen

Am Energietag laden die Erneuerbaren-Verbände zum Tag der offenen Tür | 23. September 2019

Wien (OTS) - In der Woche vom 20.-27. September 2019 findet weltweit die Klima-Aktionswoche statt. Auch in Österreich werden viele Aktionen gestartet, die auf die Dringlichkeit der Klimakrise und die Notwendigkeit der Energiewende hinweisen. Der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) und seine Mitgliedsverbände starten daher am Energietag, Montag dem 23. September 2019, den „Tag der offenen Erneuerbaren“. Dieser Tag bietet die perfekte Gelegenheit, einen Einblick in die Energiegewinnung aus Biogas, Biomasse, Sonnenenergie, Wasserkraft und Windkraft zu gewinnen.

