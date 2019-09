Kaup-Hasler/Gaal laden zur Kunst-Vernissage „EXPO Gemeindebau“ in Favoriten

Ab 4. Oktober präsentieren KünstlerInnen Werke im George-Washington-Hof

Wien (OTS) - Seit Monaten arbeitet das Stadtlabor Gemeindebau mit Hochdruck an der Kunst-Ausstellung „EXPO Gemeindebau“. Am 4. Oktober ist es nun endlich soweit: Zehn zeitgenössische KünstlerInnen mit Arbeitsstätten im Wiener Gemeindebau präsentieren im George-Washington-Hof in Favoriten ihre Arbeiten, die in Zusammenarbeit mit Gemeindebau-BewohnerInnen entstanden sind.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, die die neue Bezirksinitiative Stadtlabore initiiert hat, über die Kunstausstellung: „Die ‚EXPO Gemeindebau‘ ist ein Beispiel gelungener Partizipation, bei dem Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern einzigartige Kunstwerke und Installationen entwickelt haben. Das ‚Stadtlabor Gemeindebau‘ schafft es damit, Kultur in den Alltag der Menschen in Wiens Gemeindebauten zu integrieren.“

Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal ergänzt: „Nur auf den ersten Blick haben Kunst und Wohnen nicht viel gemeinsam. Denn Künstlerinnen und Künstler waren schon von Anfang an im Gemeindebau tätig und beweisen ständig aufs Neue, dass gelebte Vielfalt und soziale Durchmischung im Gemeindebau die Kreativität beflügelt. Dem ‚Stadtlabor Gemeindebau‘ gelingt es auf einzigartige Weise, Kunst im Gemeindebau sicht- und erlebbar zu machen.“

Über die Ausstellung „EXPO Gemeindebau“

Die zehn Künstler sind Veronika Burger, Peter Duniecki, Ludwig Frank, Caroline Heider, Maureen Kaegi, Dejan Kaludjerović, Marianne Lang, Marko Lulić, Stefan Waibel und Christine Werner. Im Fokus der Arbeiten stehen Themen wie Nachbarschaft, die Geschichte des George-Washington-Hofs und das „Rote Wien“. Die Ausstellung ist bis 30. Oktober kostenlos zu besichtigen. Zudem wird ein umfassendes Rahmenprogramm – von Workshops bis hin zu Führungen - geboten. Alle Termine sowie die Öffnungszeiten unter: www.wohnpartner-wien.at

Stadtlabor Gemeindebau öffnet Räume für Kultur

Aufgabe der Stadtlabore ist es, die Kulturarbeit in den Bezirken zu stärken. Wobei das „Stadtlabor Gemeindebau“ im Speziellen temporär Räume in den Wiener Gemeindebauten zur Nutzung öffnet und dabei die BewohnerInnen in den künstlerischen Prozess miteinbezieht.

Stadtlabor Gemeindebau-Leiter Arno Rabl über die Entstehung der „EXPO“: „Unser Ziel mit der EXPO Gemeindebau ist es, dass viele unterschiedliche Menschen, die im Alltag vielleicht so nie zusammengekommen wären und sich für Kultur interessieren, sich bei der EXPO treffen und in Dialog treten. Wir möchten Gespräche initiieren und die vielen und diversen Meinungen über Kunst und Kultur in einen Austausch bringen.“

EXPO-Gemeindebau



Vernissage: 4.10.2019, 18:00 Uhr

Ausstellungdauer: 4.10.-30.10.2019

Ort: Waschhalle Wienerberg Ecke Wienerbergstraße/Fliederhof, 1100 Wien

Weitere Infos: www.wohnpartner-wien.at





Über Stadtlabor Gemeindebau

2019 ins Leben gerufen, ist das „Stadtlabor Gemeindebau“ ein ressortübergreifendes Projekt zwischen dem Stadtratbüro für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen sowie dem Stadtratbüro für Kunst, Kultur und Wissenschaft. Es öffnet in den Wiener Gemeindebauten temporär Räume zur kulturellen Nutzung und lädt BewohnerInnen ein, daran teilzuhaben und sich mit eigenen Ideen einzubringen. www.wohnpartner-wien.at

