„Am Schauplatz Gericht“-Reportage über „Ein unheimliches Erbe“

Am 19. September um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der „Am Schauplatz Gericht“-Reportage „Ein unheimliches Erbe“ – zu sehen am Donnerstag, dem 19. September 2019, um 21.05 Uhr in ORF 2 – beschäftigt sich Gudrun Kampelmüller mit zwei Konflikten, in denen unklare oder fehlende rechtliche Regelungen die Gerichtsverfahren besonders kompliziert machen:

Der 73-jährige Pensionist Heinrich P. war anno 2017 tot in einer Mülltonne gefunden worden. Der aufsehenerregende Kriminalfall hat nun auch eine spannende zivilrechtliche Komponente. Wer soll seine Villa in Mattsee und sein Vermögen erben? Die geheimnisvolle Bekannte aus dem Internet, die wegen seines Todes eingesperrt wurde, der ungeliebte Neffe oder seine Ex-Gattin, die ein altes Testament zu ihren Gunsten vorweisen konnte?

In einer Siedlung in Wien Stadlau sollte das Mobilheim von Frau S. abgerissen werden. Es sei um ein paar Quadratmeter zu groß, meinte die Baupolizei. Frau S. wundert sich. Ihrer Meinung nach wären 70 Prozent der Häuser hier viel zu groß gebaut worden. „Warum greift man die nicht an?“ Frau S. hat mit ihren Recherchen eine Lawine ausgelöst. Kann verhindert werden, dass ein Teil der Siedlung dem Erdboden gleichgemacht wird?

