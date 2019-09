Busparkplatz Neu: Endlich schöner parken in Schönbrunn

Wichtige neue Infrastrukturmaßnahme für Wiens Tourismus umgesetzt – Mehr Sicherheit beim Ein- und Aussteigen – Fernbusterminal fehlt nach wie vor

Wien (OTS) - Dass das neue „Arrival Center Schönbrunn“ morgen in Betrieb geht, freut die Wiener Tourismuswirtschaft. „Was wir in Wien wirklich dringend brauchen, sind infrastrukturelle Verbesserungen im touristischen Bereich. Deshalb freue ich mich über die Eröffnung des neuen Busparkplatzes vor Schönbrunn, der die Ankunftssituation bei der meistbesuchten Tourismussehenswürdigkeit verbessert. Denn gerade die Ankunftssituation ist entscheidend für ein nachhaltig positives, touristisches Erlebnis. Durch den neuen Bus-Stellplatz entfällt der Busparkstreifen vor dem Schloss und gibt somit den Blick auf die Schlossanlage frei“, so Markus Grießler, Tourismusspartenobmann in der Wirtschaftskammer Wien.

„Mit 48 Bus-Stellplätzen sind genügend Plätze bei diesem wichtigen touristischen Knotenpunkt vorhanden“, sagt Wilhelm Böhm, Wiener Fachgruppenobmann der Autobusunternehmungen. „Ein- und Aussteigen der Gäste kann so in einem gesicherten Rahmen koordiniert abgewickelt werden. Unseren Vorschlag, die Parkplatzgebühren in den Schlossbesucher-Gruppentarif zu inkludieren, würde den neu geschaffenen modernen Busparkplatz noch weiter attraktivieren und sich auf die gesamte Verkehrsumgebung positiv auswirken.“

Der Abschluss des einen Projektes ist der Startpunkt eines neuen Projektes. „Stillstand ist der Tod jedes Lebens. Deshalb freue ich mich über die Fertigstellung des Busparkplatzes, fordere aber Bewegung, was die Errichtung des Fernbusterminals angeht, der ebenfalls ein zentraler Punkt in der Ankunftssituation für Wiens Touristen darstellt“, so Grießler abschließend.

