Hammer zu Green Climate Fund: Fridays-for-Future-Forderung sinnvoll

Grüne: Österreich soll gerechten Klima-Beitrag leisten

Wien (OTS) - "Österreich muss bei der Klimakonferenz in New York ein angemessenes Signal an die internationale Gemeinschaft senden. Mit den von Ministerin Patek angekündigten 30 Millionen Euro stellen wir uns aber in klimapolitische Abseits. Das sind gerade einmal zwei Prozent des deutschen Beitrags", sagt Lukas Hammer, Grüner Kandidat für die Nationalratswahl.

Fridays for Future Austria fordert heute, Mittwoch, eine Erhöhung des österreichischen Beitrags zum Green Climate Fund (GCF) auf mindestens 100 Millionen Euro. Die Grünen unterstützen diese Forderung. In der kommenden Nationalratssitzung haben die Abgeordneten die Möglichkeit, der Bundesregierung per Entschließungsantrag ein Mandat für einen höheren Beitrag zu geben.

"Ich fordere alle Parteien im Nationalrat auf, der Bundesregierung per Beschluss im Parlament ein Mandat für einen Beitrag für die internationale Klimafinanzierung zu geben, für den wir uns nicht genieren müssen. Das sind mindestens 100 Millionen Euro. Wenn sich jetzt alle Parteien in Österreich den Klimaschutz auf die Fahnen heften, können sie nicht gleichzeitig zulassen, dass das wichtigste Finanzierungsinstrument des Pariser Klimaabkommens ausgehungert wird", sagt Hammer.



Der GCF ist das zentrale Klimafinanzierungsinstruments des Pariser Klimaabkommens. Sein Bestehen ist der Green Climate Fund, einer der Gründe, warum ärmere Länder des globalen Südens dem Deal überhaupt zugestimmt haben. Hammer: „Ärmere Länder, die am wenigstens zur Klimakrise beigetragen haben, aber am meisten davon betroffen sind, sollen von den Industrieländern unterstützt werden. Und zwar sowohl bei der Anpassung an die Folgen der Erderhitzung als auch beim Aufbau einer nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaft.“



