Ausstellung in der ÖBV: Rosa Hausleithner - RÄUME

Raumvorstellung und der Kampf um die Farbe

Wien (OTS) - Die 1952 in Wien geborene Künstlerin durchkreuzt in der das Ausstellungsjahr 2019 abschließenden Ausstellung „RÄUME“ im ÖBV Atrium die Erwartungshaltung ihres Publikums. Der Vorstellung, dass ihre Kunstwerke der Funktionalität und Gerichtetheit realer Räume entsprechen, wird widersprochen und so fordert Rosa Hausleithner das Publikum dazu auf, sich ihren fluktuierenden Raumerfindungen vorbehaltlos zu nähern.



Rosa Hausleithners polychrome Bildräume formieren sich primär in ihren Gedanken. Als kleine, skizzenhafte Linienzeichnungen werden sie mit Blei- und Farbstiften auf Papier fixiert, um dann in Acryl auf Leinwand ausformuliert zu werden. Von der Bildhauerei kommend, baut die 1952 in Wien geborene ehemalige Gironcoli-Schülerin mit ihren Gemälden fiktionale Farbräume, die sich den perspektivischen Regeln gezielt widersetzen. So verliert sich der Blick genussvoll zwischen den einzelnen Bildbausteinen, deren Positionierung durch das exquisite Zusammenspiel der Farbflächen jeweils aufs Neue bewertet werden muss. „Ich gehe von einer mehr oder weniger konkreten Raumvorstellung aus, dann beginnt der Kampf! Der Kampf um die Farbe!“ so die Künstlerin Rosa Hausleithner.



Hausleithner absolvierte 1984 die Akademie der bildenden Künste in Wien und stellte ihre Werke u.a. im Künstlerhaus in Salzburg oder in der Kunsthalle Krems aus. Zudem wirkte Rosa Hausleithner in der IG Bildende Kunst und war Beiratsmitglied des Kulturrat Österreich.



Vernissage am 1. Oktober 2019 um 19 Uhr

im ÖBV Atrium, Grillparzerstraße 14, 1010 Wien

Eröffnung: Josef Trawöger, ÖBV Vorstandsvorsitzender

Kuratorin: Jacqueline Chanton

Eröffnungsrede: Mag.a Maria Christine Holter; Kunsthistorikerin

Musik: Sayuri Hirano-Madsuda, Klavier, Ekaterina Protsenko, Sopran



Dauer der Ausstellung: 2. Oktober 2019 bis 3. Jänner 2020, Mo – Fr 8.00 bis 16.00 Uhr, freier Eintritt

Über die ÖBV

Die ÖBV ist seit mehr als 120 Jahren eine unabhängige, österreichische Versicherung und achtet mit nachhaltigem Erfolg auf Seriosität, Sicherheit und Servicequalität.



Durch die Rechtsform des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit (VVaG)

sind Kunden- und Eigentümerinteressen in der ÖBV gleichberechtigt. Das ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und schafft dauerhafte Vorteile für die Mitglieder. Bei der Gewinnbeteiligung in der Lebensversicherung rangiert die ÖBV seit vielen Jahren im oberen Bereich der Branche.

