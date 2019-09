Ausgezeichnete Vielfalt: Wiener Gesundheitspreis 2019 verliehen

13 Projekte prämiert – von Workshops für Burschen über den Aufbau einer „Care-Kultur“ im Grätzel bis hin zur gendergerechten Gesundheitsförderung im Betrieb

Wien (OTS) - Gesundheit in Wien ist bunt! Das beweisen die Projekte, die mit dem Wiener Gesundheitspreis 2019 ausgezeichnet wurden. Die erstplatzierten Sieger-Projekte sind: „Gemeinsam den Wiesbergpark gestalten – eine lokale Care-Kultur aufbauen“ in der Kategorie „Gesund in Grätzel und Bezirk“, „Curriculum Betriebliche FRAUENgesundheitsförderung“ in der Kategorie „Gesund in Einrichtungen und Organisationen“ sowie „Burschen.Leben.Vielfalt“ zum heurigen Jahresschwerpunkt „Gesunde vielfältige Stadt“. Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport und Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung, prämierten die innovativen Ideen sowie Medienbeiträge im Rahmen der Wiener Gesundheitsförderungskonferenz am Dienstag, 17. September 2019, im Festsaal des Wiener Rathauses.

Durch die fortschreitende Globalisierung, den Wandel des Arbeitsmarktes und nicht zuletzt aufgrund der demografischen Entwicklungen wird unsere Gesellschaft immer bunter, die Vielfalt nimmt zu. „Wenn von Vielfalt gesprochen wird, werden häufig trennende Aspekte in den Vordergrund geschoben. Dabei wird das Gemeinsame weniger beachtet – und Gemeinsames gibt es immer – bei allen Unterschieden, die es geben möge. Vielfalt kann also verbinden und sie kann bereichern!“, erklärt Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport.

Mit der zunehmenden Vielfalt wird das Gesundheitsverhalten vielschichtiger und Gesundheitsthemen werden komplexer. Aber was bedeutet das konkret für unsere Gesundheit und für unsere Gesellschaft? Welche Herausforderungen gilt es zu meistern? Und welche Chancen tun sich für die Gesundheitsförderung auf? Antworten auf diese und andere Fragen bot die Wiener Gesundheitsförderungskonferenz am Dienstag, 17. September 2019 unter dem Titel „Gesundheit und Vielfalt, Inspirationen für die Praxis der Gesundheitsförderung“ im Wiener Rathaus.

Die Münchner Philosophin und Autorin Rebekka Reinhardhinterfragte, warum es in der Praxis oft am „gesunden“ Miteinander fehlt, entlarvte Denkfehler und ermunterte die TeilnehmerInnen, den Schritt zum Tun zu wagen. Warum die kultursensible Gesundheitsförderung in einer Großstadt wie Wien unabdingbar ist und welche Chancen sich dadurch eröffnen, beleuchtete Haci-Halil Uslucan von der Universität Duisburg-Essen. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Türkeistudien und Integrationsforschung. Und Coach und Business-Trainerin Dörte Maack aus Prisdorf bei Hamburg zeigte auf, wie Vielfalt gegen Einfalt hilft und wie wir Vielfalt als Bereicherung erleben können.

Anregungen für eine „Gesunde vielfältige Stadt“ lieferten unter anderem auch jene Projekte und Medienbeiträge, die bei der Verleihung des Wiener Gesundheitspreises 2019 ausgezeichnet wurden. Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport und Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung, überreichten die Preise in drei Kategorien. „Vielfalt stellt uns – auch in der Gesundheitsförderung – immer wieder vor Herausforderungen. Gleichzeitig bietet ein genauer Blick auf die Vielfalt unserer Zielgruppen die Chance, jene besser zu unterstützen, die besonders darauf angewiesen sind. Das zeigen die Projekte, die heuer mit dem Wiener Gesundheitspreis ausgezeichnet wurden, auf bemerkenswerte Weise“, so Dennis Beck.

Insgesamt wurden in diesem Jahr 53 Projekte und Publikationen eingereicht. Eine Fachjury wählte die PreisträgerInnen in den Kategorien „Gesund in Grätzel und Bezirk“, „Gesund in Einrichtungen und Organisationen“ sowie zum Jahresschwerpunkt der Wiener Gesundheitsförderung „Gesunde vielfältige Stadt“ aus. Zum Jahresschwerpunkt wurden auch drei gleichwertige Medienpreise vergeben. Erstmalig wurden heuer in der Kategorie „Gesund in Einrichtungen und Organisationen“ zwei dritte Preise ausgezeichnet. Die SiegerInnen jeder Kategorie erhielten 2.000 Euro, die Zweitplatzierten 1.500 Euro und die Drittplatzierten 1.000 Euro. Mit jeweils 500 Euro waren die Medienpreise dotiert.

Alle PreisträgerInnen im Überblick:

Kategorie: Gesund in Grätzel und Bezirk

1. Preis: Gemeinsam den Wiesbergpark gestalten – eine lokale Care-Kultur aufbauen

entschleunigung und orientierung – institut für alterskompetenzen

2. Preis: FiP – Frühstück im Park

Initiative FiP / Verein FFFR



3. Preis: Merkima – Demenz Kindern erklärt

Alzheimer Austria

Kategorie: Gesund in Einrichtungen und Organisationen

1. Preis: Curriculum Betriebliche FRAUENgesundheitsförderung

Büro für Frauengesundheit und Gesundheitsziele in der MA 24 – Strategische Gesundheitsversorgung der Stadt Wien



2. Preis: „ASK & GO“ Runden der Abteilung Diversitäts- und Gesundheitsmanagement

Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser



3. Preis: DURCHBLICKer*in – Gesundheitskompetenz für Frauen und Männer in der Erwachsenenbildung

Institut für Frauen- und Männergesundheit

3. Preis: Wasserschule – Förderung des Wassertrinkens an Wiener Pflichtschulen

gutessen Consulting

Kategorie: gesunde VIELFÄLTIGE STADT (Jahresschwerpunkt 2019)

1. Preis: Burschen.Leben.Vielfalt.

Männergesundheitszentrum MEN

2. Preis: loginsIntegration – Vielfalt in Bewegung – Vielfalt in Begegnung

LOGIN – Verein zur Gesundheitsförderung und sozialen Integration



3. Preis: MigrantInnen für Gesundheit

Volkshilfe Wien



Gleichwertige MEDIENPREISE zum Jahresschwerpunkt (in alphabetischer Reihenfolge der PreisträgerInnen):

Schau mich an, wenn ich mit dir rede!

Miriam Hübl und Olivia Wimmer, Artikel erschienen im Falter





Eine morgendliche Stärkung

Christof Mackinger, Artikel erschienen im Augustin





Frauen trauen ihrer Wahrnehmung zu wenig

Dagmar Weidinger, Artikel erschienen in der Wiener Zeitung



