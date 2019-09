Verbreitung von kinderpornografischem Material

Wien (OTS) - 17.09.2019

15., Storchengasse

Dem Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Sexualdelikte ist es in internationaler Zusammenarbeit gelungen, einen 24-jährigen Mann in Wien auszuforschen. Der österreichische Staatsbürger steht im Verdacht, über soziale Netzwerke kinderpornografische Inhalte verbreitet zu haben. Im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung wurden mehrere Datenträger sichergestellt. Der 24-Jährige zeigte sich in einer polizeilichen Vernehmung geständig, er befindet sich in Haft.

