Sportminister Müller und BSO-Vizepräsident Windtner: Tag des Sports 2019 - Österreich in Bewegung bringen

Tag des Sports und Europäische Woche des Sports setzen maßgebliche Impulse für mehr Bewegung

Wien (OTS) - Der traditionelle Tag des Sports, veranstaltet von Sportministerium und BSO, findet im Wiener Prater vor dem Ernst-Happel-Stadion bei freiem Eintritt statt und ist mit über 100 teilnehmenden Sportverbänden die größte Open-Air-Sportveranstaltung Österreichs. Zugleich mit dem Tag des Sports fällt auch heuer wieder der Startschuss für die Europäische Woche des Sports, die die BSO seit einigen Jahren in Österreich koordiniert und umsetzt. ****

"Von der Riesenhüpfburg für die Kleinen bis zum Bungee Jumping Turm für die Großen ist für jeden etwas beim Tag des Sports dabei, egal ob Jung oder Alt, Anfänger oder Profisportler. Damit wollen wir Menschen jeden Alters zu mehr Bewegung durch sportliche Aktivität animieren. Hier auf dem größten Sportplatz Europas haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, ihre Stars persönlich zu treffen, sich mit Profis zu messen, neue Sportarten kennenzulernen und Lust an Bewegung zu bekommen. Über 100 Sportverbände präsentieren auf unzähligen Mitmachstationen ihre Sportart und laden zum Ausprobieren ein", betont Sportminister Eduard Müller bei der Pressekonferenz zum Tag des Sports.

Jüngste Studien weisen leider wieder auf den zu geringen Aktivitätslevel der Österreicherinnen und Österreicher hin. Zahlen der WHO (Weltgesundheitsorganisation) belegen, dass sich hierzulande über 30 Prozent nicht ausreichend bewegen. Diesem Trend soll der Tag des Sports entgegenwirken und dabei gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Einerseits dient er Österreichs Sportverbänden als riesige Präsentationsplattform, andererseits soll er die Tausenden Besucherinnen und Besucher zu mehr Bewegung animieren und somit den Weg zu einem gesünderen Leben aufzeigen. Was für den Einzelnen wichtig ist, ist auch für die Volkswirtschaft von großer Bedeutung. Schon jetzt spart körperliche Aktivität dem Staat jedes Jahr bis zu 530 Mio. Euro (rund 0,2 Prozent des BIP) – und da sind bereits durch Sport entstandene Unfallkosten berücksichtigt! Könnte die Anzahl der Österreicherinnen und Österreicher, die sich ausreichend bewegen, um nur 10 Prozent gesteigert werden, wären laut SportsEconAustria weitere 117 Mio. Euro an Einsparungen jährlich möglich.

BSO-Vizepräsident Leo Windtner: "Sport bringt als Querschnittsmaterie vielfältigen Nutzen in Bereichen wie Gesundheit, Wirtschaft oder Integration. Dass wir die Europäische Woche des Sports und gemeinsam mit dem Sportministerium den Tag des Sports veranstalten, sind wichtige Impulse. Generell müssen aber in Österreich für Sport und Bewegung die Rahmenbedingungen modernisiert werden. Hier sehe ich die Politik, im Konkreten die nächste Bundesregierung, gefordert, den vielen Worten der Vergangenheit Taten folgen zu lassen!"

#BeActive Botschafter und Para-Schwimmer Andreas Onea fügt hinzu: "Als Sportler ist mir bewusst, wie wichtig Sport für die Gesundheit und die persönliche Entwicklung ist. Deshalb freue ich mich, am Tag des Sports dabei zu sein und dass ich gemeinsam mit Skeletonpilotin Janine Flock seit drei Jahren als #BeActive Botschafter die Europäische Woche des Sports unterstützen darf."

Die Europäische Woche des Sports, koordiniert und umgesetzt von der BSO, geht immer vom 23. bis 30. September in Szene und ist eine Initiative der Europäischen Kommission zur Förderung des Sports und der körperlichen Betätigung. Die Aktion wurde 2015 ins Leben gerufen und bewegt mittlerweile Menschen in über 40 Ländern. Im Sinne des Kampagnen-Themas "#BeActive" finden auch in Österreich im Jahr 2019 zahlreiche Initiativen statt, die einladen, aktiv zu sein und sich zu bewegen.

Alle Infos zum Tag des Sports finden Sie unter www.tagdessports.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit

+43-1-71606-664659

presse @ bmoeds.gv.at

www.bmoeds.gv.at

Radetzkystraße 2, 1030 Wien



Österreichische Bundes-Sportorganisation (BSO)

Mag. (FH) Georg Höfner-Harttila

+43-1-504 44 55 18

presse @ bso.or.at

www.bso.or.at