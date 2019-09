Wolfgang Eberhardt übernimmt die Führung von Nespresso Professional Österreich

Wien (OTS) - Wolfgang Eberhardt ist ab sofort neuer Commercial Director B2B bei Nespresso. Nachdem er elf Jahre lang erfolgreich den Bereich Trade und somit die Zusammenarbeit mit den Handelspartnern bei Nespresso verantwortete, nimmt er eine neue Herausforderung im Unternehmen an und leitet ab sofort das B2B Geschäft der bekannten Kaffeemarke.

Mit Anfang Juli stellte Nespresso Österreich sein Nespresso Professional Team neu auf: Wolfgang Eberhardt wechselte von seiner Position als Commercial Director B2C in den Professional Bereich.

Wolfgang Eberhardt bringt langjährige Erfahrung im Einkaufs-, Marketing- und Vertriebsmanagement, sowohl im B2C als auch im B2B, bei namhaften, österreichischen Unternehmen, u.a. Austrian Airlines, Österreichische Post AG, Niedermeyer GmbH und Allianz, mit. Zuletzt verantwortete Wolfgang Eberhardt bei Nespresso Österreich elf Jahre lang erfolgreich den B2C Trade Bereich und hat somit umfassende, langjährige Expertise mit Handelspartnern und Businesskunden. Wolfgang Eberhardt folgt als neuer B2B Direktor Otmar Frauenholz, welcher neue Herausforderungen außerhalb des Unternehmens wahrnehmen wird.

„Wir haben starke Ambitionen, im B2B Bereich weiter zu wachsen und Gastronomiebetriebe sowie Unternehmen von unseren maßgeschneiderten Nespresso Professional Lösungen zu begeistern. Ich bin der vollen Überzeugung, dass hochwertiger Kaffee am Arbeitsplatz Produktivität und Kommunikation fördert und in der richtigen Qualität ein deutliches Zeichen der Wertschätzung gegenüber Mitarbeitern ist“, freut sich Wolfgang Eberhardt auf seine neue Rolle.



