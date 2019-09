Burgenländische Gartengestalter/-innen unterstützten die Gemeinschaft Cenacolo

Errichtung einer Gartenanlage gemeinsam mit Bewohnern

Wien (OTS) - Die Gemeinschaft Cenacolo, gegründet 1983 von Schwester Elvira Petrozzi, unterstützt junge Menschen in Krisensituationen und zählt heute 60 Häuser weltweit - darunter auch in Österreich, konkret im burgenländischen Zemendorf-Stöttera in der Nähe von Mattersburg.

"Ich freue mich, dass wir Gelegenheit hatten, mit der Gemeinschaft bei einem Gartenprojekt zusammenzuarbeiten", sagt der Landesinnungsmeister der burgenländischen Gärtner und Floristen, KR Ing. Alfred Bieberle. "Cenacolo hilft jungen Menschen dabei, wieder Kraft zu tanken und etwas Neues zu beginnen. Was wäre da nicht besser geeignet als eine Gartenlandschaft?"

Ziel: Die gemeinsame Errichtung einer Gartenanlage

1.000 m2 Fläche wurden bis zum Sommer in eine ansprechende Gartenanlage verwandelt, mit einer Sitzgruppe aus Naturstein, neu gepflanzten Bäumen, Sträuchern und Stauden.

"Unsere burgenländischen Mitgliedsbetriebe und deren Lehrlinge haben gemeinsam mit den jungen Menschen von Cenacolo den Bau in Angriff genommen. Mir war es sehr wichtig, dass die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer, also die jungen Leute, die hier leben, bereits beim Entstehen mithelfen", so Bieberle, vor allem, da die Anlage in Zukunft auch von der Gemeinschaft und ihren in Zemendorf-Stöttera lebenden 30 Menschen gepflegt werden soll.

"Ich freue mich, dass meine burgenländischen Berufskolleg(inn)en den jungen Leuten die Arbeit mit und in der Natur nähergebracht haben", so der Landesinnungsmeister weiter.

Nach dem Spatenstich Mitte März folgten im April die Feinarbeiten sowie die Errichtung einer Rasenanlage. Die Übergabe und damit die offizielle Eröffnung der Gartenanlage findet am 20. September 2019 statt. (Schluss)

