EUCUSA verleiht Award für exzellente Mitarbeiterorientierung 2019 an Welser Profile

EUCUSA Consulting GmbH lud am 17. September 2019 zu den 17. Sommergesprächen in die Aula am Campus der Universität Wien (Altes AKH).

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Datenmacht – Informationsüberfluss – Wissensmangel“ lud EUCUSA Consulting am 17. September 2019 zu den 17. EUCUSA-Sommergesprächen in die Aula am Campus der Universität Wien (Altes AKH).

Dr. Cornelius Granig, Unternehmensberater und Spezialist für Cyber Security, sprach in seinem Impulsvortrag über die Macht der Daten und Risiken der Digitalisierung – aus historischer und sehr aktueller Sicht.

Ao. Univ.-Prof. Dr. Dr. Matthias Beck, Theologe, Pharmazeut und Mediziner, beschäftigte sich mit der Frage, was zu echter Erkenntnis verhilft und ob Informationsüberfluss mit Unmengen von Daten und Reizen nicht auch zu „Wissensmangel“ führen kann.

Mag. Mario Filoxenidis, Geschäftsführer von EUCUSA Consulting, moderierte die Veranstaltung und die lebhafte Diskussion mit dem Publikum.

Zahlreiche Führungskräfte und HR-Spezialisten waren zu Gast, unter anderen Nicolas Longin, CFO der Welser Profile Gruppe, Mag. Dr. Gabriela Maria Straka, EMBA, ‎Head of Corporate Communications & Public Affairs & CSR Brau Union, DI Martin Schubert, Geschäftsführer Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne, Mag. Michael Pichler, Essl Foundation, Mag. Doris Blauensteiner, Personalentwicklung und Ausbildung UNIQA Group Human Resources, Mag. Johanna Hummelbrunner, Strategische Projekte Robert Bosch AG, Dr. Roland Wöss, woess consulting group, Mag. Ingrid Luttenberger, OM Objektmanagement GmbH der Erste Group u.a.

EUCUSA Award geht dieses Jahr an die Unternehmensgruppe Welser Profile

Im Rahmen der Veranstaltung wurden der diesjährige EUCUSA Award verliehen. Damit werden regelmäßig besonders mitarbeiterorientierte oder kundenorientierte Unternehmen ausgezeichnet. Voraussetzung für die Prämierung ist ein überdurchschnittliches Gesamtergebnis bei einer EUCUSA-Befragung, die Setzung eines neuen Benchmarks in der internationalen Vergleichsdatenbank der EUCUSA und herausragende Leistungen in der Maßnahmenumsetzung.

Die Unternehmensgruppe Welser Profile ist mit Produktionsstätten und Verkaufsniederlassungen weltweit vertreten. Bereits seit elf Generationen verformt die Familie Welser Stahl. Die Wurzeln des Unternehmens befinden sich in Ybbsitz, wo auch heute noch der Stammsitz und das Technologiezentrum der Unternehmensgruppe liegen. In Gresten und Ybbsitz in Niederösterreich befinden sich neben Deutschland und den USA hochmoderne, zukunftsorientierte Produktionsstandorte.

Welser Profile erhielt den Award für „exzellente Mitarbeiterorientierung 2019“. Die seit 2008 mit EUCUSA durchgeführten internationalen Mitarbeiterbefragungen zeigen kontinuierliche Verbesserungen in der Mitarbeiterzufriedenheit, vor allem in den Führungsaspekten. Generell gibt es eine hohe Gesamtzufriedenheit der Belegschaft.

Es konnten 5 neue Benchmarks in der internationalen Vergleichsdatenbank von EUCUSA gesetzt werden, und zwar bei den Aspekten „Aktive Zukunftsgestaltung“, „Zukunftssicherheit des Unternehmens“, „Kenntnis des Weiterbildungsangebots“, „positives Innovationsklima“ und „Vereinbarkeit von Arbeit mit Lebensrhythmus“ (trotz Schichtarbeit).

Die erfolgreichen Maßnahmenumsetzungen aus den Befragungen und die permanente Arbeit an der Unternehmenskultur zeigen den hohen Stellenwert der Mitarbeiterorientierung im Unternehmen.

Über EUCUSA

EUCUSA steigert Mitarbeiter- und Kundenengagement durch integrierte strategische Mitarbeiter- und Kundenbefragungen und deren zielführende Folgeprozesse – von der Analyse bis zur erfolgreichen Umsetzung. Seit 1998 begleitet das Beratungsunternehmen mit Spezialisierung auf Feedbacksysteme seine Kunden bei der Entfaltung wertvoller Potenziale. Bisher wurden bereits über 1.000 Projekte in über 50 Sprachen und in mehr als 80 Ländern durchgeführt.

www.eucusa.com

Rückfragen & Kontakt:

kmu-communication

Mag. Andrea Filoxenidis MAS

Margaretenstraße 38/26, 1040 Wien

Mobil: 0676/8888 3322

andrea.filoxenidis @ kmu-communication.at

www.kmu-communication.at