SOS Mitmensch: Fünf Parteien entsenden WahlbeisitzerInnen zur „Pass Egal Wahl“

SPÖ, Neos, Grüne, KPÖ und Wandel begleiten Aktion für inklusivere Demokratie

Wien (OTS) - Laut SOS Mitmensch haben SPÖ, Neos, Grüne, KPÖ und Wandel angekündigt, WahlbeisitzerInnen zur am 24. September stattfindenden „Pass Egal Wahl“ zu entsenden. Bei der von der Menschenrechtsorganisation gemeinsam mit Kooperationspartnern organisierten Wahlaktion können Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft in Wahllokalen in ganz Österreich ihre Stimme abgeben.

Beteiligung schafft Zugehörigkeit

„Wir freuen uns, dass fünf Parteien unsere Wahlaktion begleiten“, sagt Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch. Pollak betont, dass es positiv sei, wenn in Österreich lebende Menschen sich demokratisch einbringen wollen. „Beteiligung schafft Zugehörigkeit. Beteiligung verleiht Menschen eine Stimme. Öffnen wir unsere Demokratie für die Menschen, die hier leben, und öffnen wir die Menschen, die hier leben, für unsere Demokratie", so Pollak, der darauf verweist, dass viele der vom Wahlausschluss Betroffenen schon lange in Österreich leben oder sogar hier geboren wurden.

WählerInnen-Rekord angepeilt

„Unser Ziel ist, den WählerInnen-Rekord von 2017 zu übertreffen. Vor zwei Jahren haben fast 2.000 Menschen bei der ‚Pass Egal Wahl’ ihre Stimme abgeben und damit einen Akt gelebter Demokratie gesetzt“, so Pollak, der ein Umdenken sowohl beim „sehr eng gefassten“ Wahlrecht als auch bei den „im internationalen Vergleich extrem ausgrenzenden“ Einbürgerungsbestimmungen fordert.

15 Wahllokale

Die Wahllokale in Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, St. Pölten, Klagenfurt, Bregenz, Bludenz, Feldkirch, Dornbirn, Oberwart, Güssing, Pinkafeld und Pottendorf haben am Dienstag, den 24. September, nachmittags geöffnet. Im Anschluss an die Wahl werden die Stimmen ausgezählt und das Ergebnis veröffentlicht. Laufend aktualisierte Informationen zur „Pass Egal Wahl“ finden sich auf der Webseite von SOS Mitmensch.



