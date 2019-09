Nationalratswahl: Die frauenpolitischen Konzepte der Parteien

Der Frauenring befragte die wahlwerbenden Parteien – Ergebnisse nun online

Wien (OTS) - Im August schickte der Österreichische Frauenring einen Fragenkatalog zu ungelösten frauen- und gleichstellungspolitischen Problemen an alle bundesweit kandidierenden Parteien – ihre Antworten wurden nun auf der Website des Frauenrings veröffentlicht.



„Frauen stellen in Österreich die Mehrheit in der Bevölkerung und werden die Wahl entscheiden. Die Konzepte der Parteien zu Fragen wie Kinderbetreuung, Altersarmut von Frauen oder Schwangerschaftsabbruch möchten wir ihnen als Entscheidungshilfe für die Nationalratswahl zur Verfügung stellen“, so Klaudia Frieben, Vorsitzende des Frauenrings. Erfreulicherweise haben mit ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS, Liste JETZT, Die Grünen, Der Wandel und KPÖ alle bundesweit wahlwerbenden Parteien unseren Fragenkatalog beantwortet.



„Der Österreichische Frauenring wird auch nach der Wahl den Parteien und vor allem der Regierung auf die Finger schauen und sich für die Rechte aller in Österreich lebender Frauen stark machen“, so Frieben.

Die vollständige Beantwortung wurde auf www.frauenring.at veröffentlicht!

Rückfragen & Kontakt:

Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings

office @ frauenring.at

Tel. 0664/6145800