Margareten: Lesung „Kinderherz“ am Donnerstag

Wien (OTS/RK) - Der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) bittet am Donnerstag, 19. September, zu einer Lesung aus dem Buch „Kinderherz – Das Leben der Karolina Weiss“. Um 19.30 Uhr fängt der Rezitationsabend an. Das auf der Alm aufwachsende Mädchen Karolina beginnt bereits in der Jugend ein Tagebuch zu führen und vielerlei Eindrücke und Begebenheiten festzuhalten.

Vom „Alltag am Berg“ und den langen Arbeitsstunden bis hin zur Schönheit der Landschaft, familiären Beziehungen und dem engen Kontakt zu Tieren enthält die Publikation zahlreiche bewegende Schilderungen. Vorgetragen werden die Auszüge aus dem Band von Sigrid Beckenbauer, die Trainerin, Autorin, Theater-Pädagogin, Kultur-Netzwerkerin und Erwachsenenbildnerin ist und obendrein eine Verwandte von Karolina Weiss ist. Das 2018 veröffentlichte Werk aus dem Verlag „Ecowin“ (ISBN-13: 978-3711001740, Umfang: 272 Seiten) kostet 20 Euro. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen Spenden geben (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt/Getränk). Nähere Auskünfte bzw. Anmeldungen: Telefon 0699/19 66 22 42 (Sprecher: Neil Y. Tresher) und E-Mail schreibtisch@readingroom.at.

Allgemeine Informationen:

Verlagshaus „Ecowin“: www.ecowin.at/

Sigrid Beckenbauer (Sigrid Francesca): https://sigridfrancesca.wordpress.com/

Sigrid Beckenbauer (Sendungsmacherin): https://o94.at/programm/sendungsmacherInnen/id/1401949

Kultur-Verein „read!!ing room“: http://readingroom.at/

Kultur-Verein „read!!ing room“: www.e-zine.org

Kulturelle Angebote im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

