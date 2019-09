Bundesjugendvertretung veröffentlicht Kinder- und Jugendprogramm für neue Regierung

Forderungskatalog zeigt dringende Handlungsfelder im Kinder- und Jugendbereich auf

Wien (OTS) - Anlässlich der Nationalratswahl und bevorstehenden Koalitionsverhandlungen präsentiert die Bundesjugendvertretung (BJV) ihr Kinder- und Jugendprogramm und richtet sich damit an die Politik: „Rund drei Millionen Menschen in Österreich sind unter 30 Jahre alt. Ihre Anliegen müssen sich als Schwerpunkt im neuen Regierungsprogramm wiederfinden. Wir appellieren an die wahlwerbenden Parteien, Kinder- und Jugendlichen den Stellenwert einzuräumen, der ihnen zusteht.“, so BJV-Vorsitzender Derai Al Nuaimi.

Die BJV fordert von einer neuen Regierung zukunftsorientierte Politik mit Weitblick ein: „Egal ob es um Klima, Bildung, Diversität oder Partizipation geht - hier mit Maßnahmen in jungen Jahren anzusetzen trägt zu mehr Chancengerechtigkeit bei. Das bringt nicht nur individuelle, sondern auch gesamtgesellschaftliche Vorteile mit sich.“, erklärt Al Nuaimi.

Rechtebasierter Ansatz und nachhaltige Perspektiven

Aus Sicht der BJV muss die Priorität des neuen Regierungsprogramms in der Entwicklung nachhaltiger Perspektiven liegen, ohne Kinder- und Jugendrechte dabei außer Acht zu lassen. Zudem dürfen Jugendthemen nicht isoliert betrachtet werden: „Fast alle politischen Entscheidungen haben spezifische Auswirkungen auf junge Menschen. Jugendanliegen sind Querschnittsmaterie und müssen von allen Ressorts berücksichtigt werden. Ernst gemeinte Jugendpolitik heißt aber auch, Politik nicht nur für sondern mit jungen Menschen zu machen“, betont der BJV-Vorsitzende.

Themen des Kinder- und Jugendprogrammes

Das Kinder- und Jugendprogramm umfasst Forderungen aus folgenden Themenbereichen:

Kinder- und Jugendrechte

Klima und nachhaltige Entwicklung

Bildung

Arbeitsmarkt

Mitbestimmung und Teilhabe

Gesundheit

EU und Internationales

Diversität und Inklusion

Gender Equality

Netzpolitik und Digitalisierung

Leistbares Leben

Außerschulische Kinder und Jugendarbeit

Das gesamte Kinder- und Jugendprogramm ist auf der Website www.bjv.at als Download zu finden.

Als Expertin in Kinder- und Jugendfragen steht die BJV gerne auch für Gespräche zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesjugendvertretung

Anna Pranic

Öffentlichkeitsarbeit

01 214 44 99 - 15 // 0676 880 11 1141

presse @ bjv.at

www.bjv.at