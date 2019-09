UNICEF: Die größten neuen Bedrohungen für Kinder

Offener Brief anlässlich 30 Jahre Kinderrechte

New York/Wien (OTS) - In einem offenen Brief anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Kinderrechtskonvention alarmiert die Exekutivdirektorin von UNICEF, Henrietta Fore, hinsichtlich der größten neu auftretenden Bedrohungen für Kinder. Anhaltende Konflikte, die sich zuspitzende Klimakrise, ein Anstieg psychischer Erkrankungen bei jungen Menschen und online Fehlinformationen gehören zu den besorgniserregendsten globalen Bedrohungen für Kinder.

Zusätzlich zu den bestehenden Bedrohungen für junge Menschen, wie fehlender Zugang zu Bildung, Armut, Ungleichheit und Diskriminierung, warnt das Einleitungsschreiben vor neuen Bedrohungen für die Kinderrechte und skizziert einen Weg zur Intensivierung der Bemühungen, um diesen entgegenzuwirken. Das Schreiben wird im Rahmen des 30. Jahrestages der Kinderrechtskonvention herausgegeben. Dies ist der weltweit am meist ratifizierten Menschenrechtsvertrag.

„Die Kinder von heute stehen vor neuen Herausforderungen und globalen Veränderungen, die für ihre Eltern unvorstellbar waren", schreibt Fore. „Unser Klima verändert sich bis zur Unkenntlichkeit. Die Ungleichheit verschärft sich. Die Technologie verändert die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, und mehr Familien als je zuvor migrieren. Die Kindheit hat sich verändert, und wir müssen unsere Ansätze ändern."

Das Schreiben beschreibt acht wachsende Herausforderungen für Kinder weltweit: Anhaltende Konflikte, Umweltverschmutzung und Klimakrise, Rückgang der psychischen Gesundheit, Massenmigration und Bevölkerungsbewegungen, Staatenlosigkeit, Zukunftsfähigkeiten für die Arbeit der Zukunft, Datenrechte und online Datenschutz sowie online Fehlinformationen.

Anhaltende Konflikte

Die Zahl der Länder, in denen Konflikte herrschen ist die höchste, die es seit der Verabschiedung der Kinderrechtskonvention im Jahr 1989 gegeben hat. Jedes vierte Kind lebt in einem Land, das von gewaltsamen Kämpfen oder Katastrophen betroffen ist.

Klimawandel

Kinder kämpfen bereits jetzt mit der ungezügelten Zerstörung des Planeten und einer globalen Klimakrise. Diese hat das Potenzial, die meisten Erfolge hinsichtlich Überleben und Entwicklung von Kindern der letzten 30 Jahre zunichte zu machen. Der Anstieg der extremen Witterungsbedingungen und der giftigen Luft, die anhaltenden Dürren und Sturzfluten sind Teil dieser Krise und betreffen überproportional die ärmsten und verletzlichsten Kinder.

UNICEF arbeitet daran, die Auswirkungen einzudämmen. So hat UNICEF beispielsweise in Äthiopien eine neue Technologie zur Grundwasserkartographie entwickelt und Lösungen für Gemeinden, die stetig unter Wasserarmut leiden, geschaffen. In Malawi hat UNICEF ein langlebiges und umweltfreundliches Sonnenenergiesystem entwickelt, um den Zugang zu sauberem Wasser für die Gemeinden zu verbessern. Es muss noch mehr getan werden, um den Klimawandel insgesamt zu verlangsamen.

„Regierungen und Unternehmen müssen zusammenarbeiten, um den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu senken, sauberere Agrar-, Industrie- und Verkehrssysteme zu entwickeln und in die Erschließung erneuerbarer Energiequellen zu investieren", schreibt Fore.

Online Fehlinformationen

Die Mehrheit der Kinder wird als Digital Natives aufwachsen, die mit online Fehlinformationen übersättigt sind. So nutzt beispielsweise die so genannte "Deep Fake"-Technologie Techniken der künstlichen Intelligenz, um relativ einfach überzeugende Fälschungen von Audio- und Videoinhalten zu erzeugen. Im Brief wird davor gewarnt, dass eine Online-Umgebung, in der Wahrheit nicht mehr von Fiktion unterschieden werden kann, das Vertrauen in Institutionen und Informationsquellen völlig untergraben könnte. Es hat sich erwiesen, dass die demokratische Debatte sowie die Absichten der WählerInnen verzerrt und Zweifel an anderen ethnischen, religiösen oder sozialen Gruppen geweckt werden.

Im Brief wird im Weiteren davor gewarnt, dass online Fehlinformationen bereits dazu führen, dass Kinder anfällig für Missbrauch generell und andere Formen der Ausbeutung werden. Die demokratische Debatte wird verzerrt und in einigen Gemeinschaften treten sogar wieder tödliche Krankheiten aufgrund von Misstrauen gegenüber Impfstoffen auf, angeheizt durch online Fehlinformationen. Das Ergebnis könnte die Schaffung einer ganzen Generation sein, die nichts und niemandem traut. Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, hat UNICEF ein Programm zur Medienkompetenz entwickelt. Das Young Reporters-Programm in Montenegro soll jungen Menschen beibringen, wie man Fehlinformationen im Internet erkennt, wie man online Inhalte überprüft und welchen Rollen und Techniken verantwortungsvoller Journalismus gerecht werden sollte.

„Wir sollten damit beginnen, jungen Menschen die Fähigkeit zu vermitteln, zu verstehen, wem und was sie online trauen können, damit sie aktive, engagierte Bürger werden können." so Fore.

Psychische Erkrankungen bei Jugendlichen

Psychische Erkrankungen bei Jugendlichen haben in den Jahren seit der Verabschiedung der Kinderrechtskonvention zugenommen. Depressionen gehören heute zu den häufigsten Ursachen für Beeinträchtigungen bei Jugendlichen. Es wird gefordert, dass einer angemessenen Förderung, Prävention und therapeutischen Behandlung sowie Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen, die von psychischen Problemen betroffen sind, Vorrang eingeräumt wird. Das Stigma und das Tabu betreffend psychischer Erkrankungen werden in Frage gestellt, damit eine Behandlung gesucht und Unterstützung geleistet werden kann.

Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt haben bereits Bewegungen geschaffen, um Lösungen für die Herausforderungen zu finden, denen sie und ihre Altersgenossen gegenüberstehen. Die VerantwortungsträgerInnen dieser Welt sollten ihrem Beispiel folgen.

