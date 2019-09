Kucher: „Kassenfusions-Pfusch bringt ausschließlich schwarz-blauen Freundeskreis etwas“

Heftige SPÖ-Kritik an Kosten für ÖGK Corporate Design

Wien (OTS/SK) - „Das schwarz-blaue Kassenfusionsmärchen wird von Tag zu Tag unglaubwürdiger. Hartinger-Klein und Kurz haben uns das Blaue vom Himmel versprochen, heute sehen wir, dass der Kassenfusions-Pfusch ausschließlich im schwarz-blauen Freundeskreis ankommt. Die PatientInnen haben keinen Euro davon. Statt sich um gleich gute Leistungen für alle zu sorgen, werden Logos genauso umgefärbt wie die Sessel in den Chefetagen“, kritisiert SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher die horrenden Kosten, die für das neue Corporate Design der österreichischen Gesundheitskasse(ÖGK) geschätzt werden. Statt der budgetierten 400.000 Euro belaufen sich aktuelle Schätzungen auf 2,5 Millionen Euro. ****

Kucher fordert weiters: „Für uns ist klar, dass die PatientInnen profitieren und gleich gute Leistungen erhalten müssen – unabhängig von Wohnort, Arbeitsplatz und Einkommen. Egal ob der Fliesenleger in Klagenfurt, die Verkäuferin in Wien oder Landesbedienstete in Vorarlberg, alle müssen die bestmöglichen Gesundheitsleistungen bekommen. Darum muss sich die Politik kümmern.“

Erst gestern wurde bekannt, dass bereits die Berechnungen der Kassenfusion mangel- und fehlerhaft waren. Die Einsparungen, welche von der damaligen Ministerin Hartinger-Klein versprochen wurden, haben sich als falsch und konstruiert ergeben. Schon damals haben ExpertInnen davor gewarnt, eine überhastete Reform anzugehen, bei der die PatientInnen die Leidtragenden sind. Dazu meint Kucher abschließend: „Wovor ExpertInnen hinlänglich gewarnt haben, kommt schlimmer als befürchtet ans Licht. Schwarz-Blau haftet sich so gerne die Sozial- und Wirtschaftskompetenz an die Fahnen, aber wer so mit dem Geld der PatientInnen umgeht, kann offensichtlich nicht wirtschaften.“ (Schluss) sc/hc/mp

