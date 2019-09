IBC in Amsterdam: Young Pioneer Award für ORF-Sport-Regisseurin Vera Bichler

Wien (OTS) - Am 18. August 2018 schrieb Vera Bichler ein kleines Stück ORF-Historie, als mit ihr erstmals eine Frau am Regiesessel eines Fußball-Live-Spiels Platz nahm. Rund ein Jahr später hält die 29-Jährige ihren ersten internationalen Preis in Händen: Bei der renommierten International Broadcasting Convention (IBC) in Amsterdam sicherte sie sich am 15. September den ersten „Young Pioneer Award“ für – wie es vom Veranstalter heißt – „the brightest, newest talent in the industry“. Ausgezeichnet wurde dabei vor allem der Pioniergeist der insgesamt sieben Nominierten unter 30 Jahren.

Vera Bichler: „Das ist eine ganz tolle Wertschätzung für meine Arbeit, auch wenn es ein wenig anachronistisch ist, dass man 2019 aufgrund der Tatsache, eine Frau zu sein, noch als Pionierin gilt. Ich hoffe daher, dass mein Preis dazu beiträgt, dass es künftig auf diesem Gebiet nicht um eine Geschlechterfrage geht, sondern ausschließlich um die geleistete Arbeit.“

Und zu ihrer Arbeit am Regieplatz: „Das Wichtigste beim Regie-Führen ist der Ablaufprozess und die Kommunikation, immer zu wissen, was als nächstes auf das gesamte Team zukommt. Natürlich braucht es aber auch jede Menge Leidenschaft für den Sport, weil es im Sport immer um Emotionen und ums Geschichtenerzählen geht.“

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner gratuliert. „Diese Auszeichnung hat Vera Bichler mehr als verdient – und sie steht damit auch stellvertretend für alle Frauen, die in Bereiche vordringen, die Pioniergeist, Hartnäckigkeit und Leidenschaft für ihr Metier verlangen. Und so will ich alle Frauen ermuntern, mutig ihren Weg zu gehen – und der kann ja auch das wunderbare ORF-Fernseh-Sport-Team beinhalten.“

ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost: „Unsere jahrelangen Bemühungen, mehr Frauen für das ORF-Sport-Team zu gewinnen, trägt, nach außen sichtbar, immer mehr Früchte. Umso mehr freut es mich, dass sich nun mit Vera Bichler auch abseits der Kameras und Mikrofone eine Frau in der vielleicht letzten Männerdomäne der Sportberichterstattung etabliert hat.“

Vera Bichler, die nach ihrem Bachelor an der FH Wien für Journalismus und Medienmanagement in St. Pölten den Master für Medienmanagement abgeschlossen hat und bereits bei zahlreichen Live-Spielen der Frauen-Bundesliga, der zweiten Fußball-Liga, des Herren-U21-Teams und der Handball Liga Austria Regie geführt hat, tat dies zuletzt etwa auch bei der alpinen Ski-WM in Aare.

