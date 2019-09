M.A.N.D.U. Franchise-Betreuer Christian Mayrleb ab 23.09.2019 auch Fußballtrainer bei Donau Linz

Linz (OTS) - Ex-Spitzenfußballer Christian Mayrleb, der seit 2. September 2019 Franchise-Betreuer im Team Linz des Fitness-Lifestyle-Konzeptes M.A.N.D.U. ist, übernimmt mit Montag, 23. September zusätzlich das Traineramt beim M.A.N.D.U.-Kooperationspartner, dem Fußballverein ASKÖ Donau Linz. Damit rücken M.A.N.D.U. und die Donau Linz als Kooperationspartner noch enger zusammen.

„Die Übernahme des Traineramts bei unserem Kooperationspartner Donau Linz ist für mich eine Herzensangelegenheit, die ich als ehemaliger Fußballprofi nicht ausschlagen konnte. Es gibt viele Coaches, die zum Beispiel eine Klubmannschaft und ein Nationalteam parallel trainieren. Diese Konstellation ist nichts Ungewöhnliches. Bei mir ist es eben die Franchisebetreuung bei M.A.N.D.U. und die Trainertätigkeit bei Donau Linz. Ich kann aber eines mit Sicherheit sagen: Ich stehe zu 100 % hinter M.A.N.D.U., das wird auch weiterhin mein Hauptfokus bleiben“, sagt Christian Mayrleb.

„Christian hat sich, wie man es sich von einem Profisportler seiner Größenordnung erwarten konnte, im Eiltempo in der M.A.N.D.U.-Welt eingelebt. Er ist nicht nur bei den Franchisenehmern, sondern in der gesamten M.A.N.D.U.-Familie sehr beliebt“, unterstreicht M.A.N.D.U.-Geschäftsführer Mario Heurix die Bedeutung Mayrlebs für M.A.N.D.U. Das sieht sein Partner Philipp Kaufmann genauso: „Christian ist ein wahrer Glücksgriff und trägt die M.A.N.D.U.-DNA in sich“, und er ergänzt: „Er ist ein Mensch mit vielen Fähigkeiten, daher habe ich keine Zweifel, dass er diese Doppeltätigkeit perfekt meistern wird.“ M.A.N.D.U.-Eigentümer Oliver Strauss sagt: „Wir stehen voll und ganz hinter dieser Entscheidung, von M.A.N.D.U. bekommt er unsere volle Rückendeckung. Damit rücken M.A.N.D.U. und Donau Linz als Kooperationspartner noch enger zusammen, was uns natürlich sehr freut.“

Über M.A.N.D.U.

M.A.N.D.U. steht für Moments, Alive, Natural, Dimension und Ultimate. Es ist ein einzigartiges Franchise-Konzept, das die Vorteile eines Mikro-Studios, der innovativen EMS-Technologie und eines Personal-Trainers kombiniert. Der Franchise-Geber firmiert unter der Marke “M.A.N.D.U. one life GmbH” mit Sitz in Linz und bekennt sich zu einem nachhaltigen WerteManagement, welches insbesondere die Vereinbarung von Beruf und Familie umfasst. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und ist seither beim Audit berufundfamilie zertifiziert.

