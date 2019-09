Welt-Alzheimer Tag: Information und Betreuung in den FSW-Tageszentren

Rund um den „Welt-Alzheimertag“ am 21. September bieten verschiedene Veranstaltungen Information und Beratung für Menschen mit Demenz und deren Angehörige.

Wien (OTS) - Alleine in Österreich sind in etwa 115.000 Menschen von demenziellen Erkrankungen betroffen, in Wien wird von 30.000 Betroffenen ausgegangen – Tendenz steigend. Zahlreiche Betreuungsmöglichkeiten in Wien, darunter auch die Tageszentren für SeniorInnen des Fonds Soziales Wien (FSW) unterstützen nicht nur die Erkrankten, sondern auch deren Angehörige.

Vielfalt der Demenz

So verschieden die Formen und Gesichter der Demenz, so verschieden auch die Wünsche, Bedürfnisse, Sorgen aber auch Talente und Fähigkeiten der Betroffenen, die trotz der Erkrankung erhalten bleiben. Wertschätzende Kommunikationstechniken wie Validation sowie individuelle Pflege- und Betreuung und Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige gewinnen daher immer stärker an Bedeutung. In allen FSW-Tageszentren arbeiten zertifizierte ValidationsanwenderInnen – in den FSW-Tageszentren Liesing und Oriongasse PLUS dürfen Betroffene auf schwerpunktmäßige Betreuung durch multiprofessionelles Team bauen.

„Wir haben die Zeit, die Möglichkeit und das Wissen, um auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden einzugehen. Diese verbringen bei uns einen strukturierten und sinnstiftenden Tag, sie können an vielen Aktivitäten teilnehmen, wir geben ihnen Sicherheit und fördern die vorhandenen Ressourcen" , so Friederike Grill, MSc, Leiterin des FSW-Tageszentrums PLUS Oriongasse mit Schwerpunkt Demenz.

Für noch mehr Unterstützung bietet das Tageszentrum in der Oriongasse seit September mit erweiterten Öffnungszeiten nun auch beste Betreuung an Wochenenden und Feiertagen.

Infoabend „Demenz & Riechen“ | Tageszentrum Heigerleinstraße des Fonds Soziales Wien (FSW)

Datum: Mittwoch, 18. September 2019, 18:00 Uhr

Ort: 1160 Wien, Heigerleinstraße 29

Er ist oft unterschätzt, spielt aber in unserem Leben eine große Rolle, wenn es um den Aufbau von Bindungen, das Erkennen von Gefahren oder Erkrankungen oder um das Erinnern vergangener Ereignisse geht: Die Rede ist vom Geruchssinn.

Der Psychologe Prof. Dr. Lehrner und Demenzexpertin Friederike Grill, Msc, informieren zur Funktionsweise und Bedeutung des Geruchssinns, zu Veränderungen im Alter und/oder im Rahmen einer Erkrankung sowie zu Trainingsmöglichkeiten und dem Einsatz von Aromen in der Pflege. BesucherInnen sind eingeladen, den eigenen Lieblingsduft mitzubringen und im Rahmen des Abends ganz neu zu erleben – inkl. Gelegenheit für Fragen.

Die Teilnahme ist kostenlos! Anmeldung erbeten unter 01/24 5 24 – 30 210 oder tz-heigerleinstrasse@fsw.at

Beratungstage in den FSW-Tageszentren am 3.10. von 10 – 15 Uhr

Ein Besuch in einem der elf FSW-Tageszentren unterstützt SeniorInnen dabei, selbstständig und aktiv in den eigenen vier Wänden zu leben. Der Beratungstag am 3.10. bietet Interessierten die Gelegenheit alle Angebote auszuprobieren, sich zu Pflegethemen beraten zu lassen und alle Tageszentren kennenzulernen. Zusätzlich sind kostenlose Blutdruck- und Blutzuckermessungen durch unsere Fachkräfte möglich. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

