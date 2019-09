Asylkrise: FPÖ-Hofer warnt vor Aufweichung der Migrationspolitik bei Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot

„In ÖVP-Linksregierung droht Politik der offenen Grenzen“

Wien (OTS) - Angesichts der Zuspitzung der Asylkrise in der EU warnte heute FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann Norbert Hofer eindringlich vor einer Aufweichung der österreichischen Migrationspolitik im Falle einer schwarz-grünen oder schwarz-roten Regierung. „Die ÖVP hat in der Vergangenheit auch schon eine ganz andere Politik vertreten als in der türkis-blauen Arbeitskoalition. Bei der FPÖ herrscht Klarheit. Bei der ÖVP besteht die Gefahr, dass sie sich in eine Linksregierung mit Rot oder Grün begibt“, so Hofer.

„Auf den griechischen Inseln kommen täglich hunderte Migranten aus der Türkei an. An der bosnischen Grenze zu Kroatien warten über 7.000 Migranten, um nach Mitteleuropa und damit Österreich weiterzukommen. In Italien dürfen nach dem Regierungswechsel und dem Aus von Matteo Salvini als Innenminister die Schiffe aus Libyen wieder anlegen. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer hat bereits angekündigt, diese Migranten aufnehmen zu wollen. Es ist daher zu befürchten, dass ohne FPÖ in der Bundesregierung das ‚Bollwerk einer konsequenten Asylpolitik‘ endgültig zusammenbricht und sich die Situation von 2015 mit einer völlig unkontrollierten Einwanderung wiederholt“, so der FPÖ-Bundesparteiobmann.

