Amtshaus 13: „Männerbünde“ und „Meisterschnitzer“

Anmeldung für 24.9. und 2.10. erbeten: post@bv13.wien.gv.at

Wien (OTS/RK) - Das Kultur-Projekt „Hietzinger Bezirksakademie“ geht mit 2 Veranstaltungen weiter: Am Dienstag, 24. September, referiert Wolfgang Schönlaub ab 16.00 Uhr im Rahmen der Reihe „Männerbünde“ über den Schwerpunkt „Der Deutsche Orden“. Dabei erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer viele interessante Dinge über den Ritter-Orden. Schauplatz des Vortrags ist der „Kleine Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3). Das Publikum soll Unkostenbeiträge entrichten (pro Person 15 Euro, mit Speis und Trank). Am Mittwoch, 2. Oktober, wird bei einer um 18.30 Uhr beginnenden Zusammenkunft im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing im 13. Bezirk am Hietzinger Kai 1-3 über das spannende Thema „Auf den Spuren spätgotischer Meisterschnitzer (im Stephansdom in Wien und in der Pfarrkirche Maria Geburt in Mauer bei Melk)“ erzählt.

Die Forscherin Mechthild Latzin spricht an diesem Abend über ihre neuesten Erkenntnisse. Umrahmt wird der aufschlussreiche Vortrag durch das Ensemble „Opus Ultimum“ mit Original-Musik aus dem 16. Jahrhundert, virtuos dargeboten auf historischen Instrumenten. Eine „Kunsthistorische Einführung“ sowie eine Buch-Präsentation runden das stimmungsvolle Programm ab. Der Zutritt ist gratis. Um Anmeldungen zu beiden Veranstaltungen wird ersucht: Telefon 4000/13 116 (Büro der Bezirksvorstehung Hietzing) und E-Mail post@bv13.wien.gv.at.

